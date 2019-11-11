Знайшли нову небезпеку ГРВІ

Крім проблем з диханням, люди, які страждають від гострих респіраторних інфекцій, також мають високий ризик серцевого нападу.

До такого висновку дійшли вчені з університету Сіднея. Все, від застуди, гострої вушної інфекції до бронхіту або пневмонії, може викликати гостру респіраторну інфекцію, яка у свою чергу може вплинути на будь-яку частину дихального тракту, від пазух до голосових зв'язок і легенів.

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Ризик серцевого нападу підвищується як мінімум в 17 разів протягом семи днів після респіраторної інфекції. Деякі попередні дослідження також свідчили, що респіраторна інфекція може діяти як пусковий механізм для серцевого нападу.

Це трапляється через те, що респіраторна інфекція може викликати підвищену тенденцію до згортання крові, запалення і токсинів, що ушкоджують кровоносні судини.

Вченими були проаналізовані випадки 578 пацієнтів з серцевим нападом через затикання коронарної артерії. Вони виявили, що у 17% пацієнтів симптоми респіраторної інфекції спостерігалися протягом 7 днів, що передують серцевого нападу, а у 21% – протягом 31 дня.



ГРВІ сприяє згортанню крові

Також слід пам'ятати, що респіраторна інфекція може призвести до коронарного захворювання.

Респіраторна інфекція – симптоми Втома,

Ломота в тілі;

Нежить;

Біль в горлі;

Кашель;

Висока температура.

До респіраторних інфекцій найбільш сприйнятливі діти і люди похилого віку. Профілактикою таких інфекцій є щеплення, дотримання правил гігієни.

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