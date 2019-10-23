Знайшли нову небезпеку оральних контрацептивів

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Оральні контрацептиви викликають ожиріння
Оральні контрацептиви викликають ожиріння / unsplash.com

Іспанські вчені прийшли до висновку, що прийом оральних контрацептивів підвищує ризик ожиріння.

Про це йдеться в роботі дослідників Університету Наварри, яку опублікували в International Journal of Obesity.

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Науковці понад вісім років спостерігали за здоров'ям 4920 жінок (середній вік – 28 років). Учасниці контрольної групи не приймали оральні контрацептиви.

З'ясувалося, що прийом таблеток протягом двох і більше років збільшує на 78% ймовірність розвитку ожиріння в наступні вісім років.

Оральні контрацептиви втричі підвищують ризик ожиріння
Оральні контрацептиви втричі підвищують ризик ожиріння 

"Ризик розвитку ожиріння в наступні роки майже вдвічі вище серед жінок, які регулярно приймають оральні контрацептиви, і майже в три рази – серед тих, хто приймає їх понад два роки", – розповів дослідник Альваро Сан Хуан Родрігес.

За словами Альфредо Хеа, ризик ожиріння може бути пов'язаний із затримкою рідини, відкладенням жиру або навіть приростом м'язової маси в результаті гормональних змін.

Ці результати доводять, що потрібно бути обережними у застосуванні оральних контрацептивів і дають важливу інформацію жінкам при прийнятті рішення про використання цих препаратів.

Раніше шведські та північноамериканські науковці довели взаємозв'язок між прийомом оральних контрацептивів і діабетом, гіпертонією, ішемічною хворобою серця та раку молочної залози.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Вагітність і пологи Ожиріння
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