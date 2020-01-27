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Знайшли нову шкоду протизапальних препаратів

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Шкода протизапальних препаратів / unsplash.com

Все більше досліджень показують, що нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) можуть уповільнювати загоєння ран і відновлення кісток, особливо після деяких хірургічних процедур.

Нове дослідження показує, що добові ритми відіграють головну роль в загоєнні ран, і до тих пір, поки протизапальні препарати приймають вранці, вони не мають порушувати загоєння, яке відбувається вночі, пише науковий журнал ВМС.

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Запалення не завжди є поганим. Коли імунна система працює ефективно, запалення відіграє життєво важливу роль в лікуванні й боротьбі з інфекцією. Коли тіло пошкоджене, запалення має основне значення для кількох етапів процесу загоєння: від очищення мертвих клітин в цій області до забезпечення захисту від патогенних мікроорганізмів.

Протизапальні препарати краще приймати зранку
Протизапальні препарати краще приймати зранку / unsplash.com

"Негативний компонент добового ритму, пов'язаний з загоєнням кісток, відбувається протягом дня, коли клітини, відомі як остеокласти, руйнують кістки. Конструктивні клітини, відомі як остеобласти, відновлюють кістки, але вони активні вночі. Обмежуючи використання протизапальних засобів вранці й даючи анальгетики від болю вночі, хворий отримає кращі результати загоєння кісток, ніж якби протизапальні препарати давали протягом дня" – пояснив Фалех Тамімі з Університету Макгіла

Результати дослідження

В ході дослідження були протестовані дві групи мишей з моделюванням перелому гомілки. Одній групі вводили НПЗП послідовно протягом 24-годинного циклу, в той час як інший групі вони вводили їх тільки вранці, а вночі давали анальгетики.

У групі, яка постійно отримувала НПЗП, були помітні значні порушення в загоєнні кісток. Група, яка отримувала НПЗП тільки вранці, одужала швидше і показала поліпшену експресію генів (перетворення) – понад 500, які, як відомо, грають роль в процесах загоєння кісток.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Ліки
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