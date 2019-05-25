Знайшли ознаку ідеальних коханців

Найкращими коханцями виявилися ті, у кого вдома завжди чисто: вміння створити інтимну атмосферу збуджує партнерів.

Про це пише видання The Versed, посилаючись на опитування серед тисячі американців.

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Для 60% опитаних, вигляд чистої, тільки що прибраній спальні діє магічно – їх це заводить. У 40% респондентів найчастіше буває секс після спільного прибирання або після того, як їх партнер навів порядок в домі.

Стільки ж людей готові порвати відносини з неохайною людиною. Вибираючи між чистотою в будинку і сексом, 44% віддадуть перевагу чистоту.

Також американські вчені з'ясували, що сексуальне життя в парі залежить від розподілу обов'язків по дому. Особливе місце в списку справ займає миття посуду – пари, де цей обов'язок брали на себе чоловіки, менше сварилися і частіше займалися любов'ю.



Для жінок важливо, щоб чоловік мив посуд

Для жінок найбільш важливим виявилося, щоб партнер мив посуд і робив покупки в супермаркеті. Саме у таких чоловіків все в порядку з сексом.

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