Знайшли ознаку ідеальних коханців

352 Читать новость на русском
Чистюлі – кращі коханці
Чистюлі – кращі коханці / pixabay.com

Найкращими коханцями виявилися ті, у кого вдома завжди чисто: вміння створити інтимну атмосферу збуджує партнерів.

Про це пише видання The Versed, посилаючись на опитування серед тисячі американців.

Читайте також: Як феромонні парфуми впливають на сексуальне життя

Для 60% опитаних, вигляд чистої, тільки що прибраній спальні діє магічно – їх це заводить. У 40% респондентів найчастіше буває секс після спільного прибирання або після того, як їх партнер навів порядок в домі.

via GIPHY

Стільки ж людей готові порвати відносини з неохайною людиною. Вибираючи між чистотою в будинку і сексом, 44% віддадуть перевагу чистоту.

Також американські вчені з'ясували, що сексуальне життя в парі залежить від розподілу обов'язків по дому. Особливе місце в списку справ займає миття посуду – пари, де цей обов'язок брали на себе чоловіки, менше сварилися і частіше займалися любов'ю.

Для жінок важливо, щоб чоловік мив посуд
Для жінок важливо, щоб чоловік мив посуд

Для жінок найбільш важливим виявилося, щоб партнер мив посуд і робив покупки в супермаркеті. Саме у таких чоловіків все в порядку з сексом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У Таїланді в порту стався вибух: багато постраждалих – фото і відео
сьогодні
4343
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Гігієна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 3633
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 5204
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 868
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3604
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6954
Новини
Більше новин
Залиште відгук