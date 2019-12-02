Знайшли причину аномалії габсбурзького підборіддя

Чутки вже й так пов'язували цей феномен зі "шлюбними вподобаннями" шляхетного роду. Вчені провели аналіз і прийшли до висновку, що проблема й справді полягає в інбридингу.

Генетична небезпека інцесту або інбридингу добре відома. Й проблема підборіддя родини монархів й справді була наслідком схрещування рідної крові, повідомляє Annals of Human Biology.

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Габсбурзька династія була однією з найбільш могутніх в усій Європі, але залишилася відома завдяки інбридингу, який в результаті привів її до падіння,

– розповідає дослідник Роман Вилас.

Інбридинг – це У випадку з людиною, це схрещення близьких родичів між собою, внаслідок чого виникає потомство. Тривалий інбридинг стає причиною фізичних аномалій або слабкого здоров'я у наступних поколінь.

Як проводилось дослідження

Вчені звернулися до десяти незалежних експертів по щелепній хірургії. Фахівці намагалися поставити діагноз представникам династії Габсбургів на основі 15 реалістично виконаних портретів.

Найменші ознаки порушення розвитку щелепи були у Марії Бургундської, яка стала Габсбургом не шляхом народження, а в результаті шлюбу з ерцгерцогом Максиміліаном.



Аномалія династії Габсбургів

Найяскравіше порушення щелепи були у спадкових Габсбургів: прогнатизм – у короля Іспанії та Португалії Філіпа IV, а гіпоплазія – у його доньки Маргарити Австрійської, його племінника Карла I, а також останнього представника іспанської гілки династії Карла II. У останнього було на стільки слабке здоров'я, що він навіть не зміг залишити потомства.

Широке родинне дерево династії, яке охоплює понад 20 поколінь та 6000 осіб, дозволило підтвердити зв'язок між проявами прогнатизму і ступенем інбридингу. Також цей зв'язок був й знайдений й у гіпоплазії, проте статистично виявився вірним лише для двох Габсбургів з семи.

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