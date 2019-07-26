Знайшли продукти, які можуть підсилити чоловічий оргазм

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Горіхи покращують секс
Горіхи покращують секс / pixabay.com

Іспанські вчені з'ясували, які продукти роблять чоловіків хорошими коханцями й підсилюють відчуття в сексі. Відповідно до їхніх висновків, 60 грамів горіхів у день помітно покращують чоловіче здоров'я.

У попередніх роботах стверджувалося, що деякі види горіхів покращують якість сперми. У новому дослідженні взяли участь 84 дорослих чоловіка. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients.

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Всі вони дотримувалися дієти за західним зразком: в їх раціоні було багато жирних продуктів тваринного походження і помірна кількість фруктів і овочів.

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Добровольців розділили на дві групи: перші харчувалися як завжди, інші регулярно вживали волоські горіхи, фундук і мигдаль – загалом близько 60 грамів горіхів на день. Через 14 тижнів всім учасникам запропонували заповнити анкети, які стосувалися їх сексуального життя.

Як розповіли самі учасники, які вживали горіхи, вони стали отримувати більше задоволення від сексу, відчуття під час оргазму стали яскравішими.

Вчені зробили попередній висновок (його ще варто перевірити в майбутніх дослідженнях): додавання горіхів в раціон підвищує лібідо і покращує ерекцію.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Секс
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