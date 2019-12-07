Знайшли простий спосіб знизити ризик раку простати

Регулярні тренування дозволяють чоловікам набагато зменшити ймовірність розвитку пухлин передміхурової залози. Дослідження показало, що до цих навантажень можна віднести навіть садівництво.

Чергове дослідження підтвердило користь фізичних навантажень для здоров'я людини. Доведено, що регулярні тренування скорочують вірогідність чоловіків зіштовхнутися з пухлинами простати на 51%, пише The Daily Mail.

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Регулярні тренування, в які можна включити садівництво або пішу ходьбу, виробляють більш масштабне захисну дію, ніж це раніше вважалось. Такий висновок дослідники з Університету Бристоля зробили на основі спостережень за здоров'ям 140248 чоловіків, у яких вони відстежували відмінності ДНК.

Рак передміхурової залози – симптоми труднощі при сечовипусканні;

часті позиви до сечовипускання;

біль і печіння;

наявність крові в сечі;

біль у спині, стегні або тазу.

Висновки вчених

Спостереження показали, що ефект генів невеликий, а значить, саме фізична активність є способом запобігання розвитку раку простати. Найзначніші переваги були у фізичних навантажень, вони дозволяли протистояти таким загальновідомим факторам ризику, як сімейна історія раку простати та спадковість.



Фізична активність зменшує ризик простати на 51%

Науковці рекомендують підтримувати рівень активності у чоловіків до максимуму. Втім, мова не йде про інтенсивну активність або командні види спорту, потрібно лише більше рухатися.

Відзначимо, що у Великобританії, де проводилися дослідження, кожен шостий чоловік протягом свого життя зіткнеться з пухлинами передміхурової залози.

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