Знайшли рослину, яка успішно бореться з раком

Екстракт медичної рослини антоцефалус кадамба в поєднанні з барвниками вибірково знищує пухлинні клітини. Для цього на нього треба впливати інфрачервоним світлом.

Індійські вчені з Indian Institute of Technology прийшли до висновку про здатність екстракту медичної рослини Антоцефалус кадамба в поєднанні з барвниками вона вибірково знищувала клітини раку, пише Nanoscale.

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При впливі інфрачервоного світла відбувається опосередкована аутофагія шляхом синергічної активації вільних радикалів кисню.

Аутофагія – що це? Природний процес видалення з організму ушкоджених клітин.

Як відбувається лікування?

Світло активує наноліпосоми, і це може бути ефективною стратегією підвищення протиракового потенціалу комбінованої терапії, як вважають автори дослідження.



Антоцефалус кадамба може лікувати від раку \ adenium-doma.ru

Ми брали екстракт органічного розчинника з Антоцефалус кадамба і потім перевіряли цей екстракт на різних клітинних лініях, як здорових, так і уражених раком. З'ясували, що він вибірково знищує злоякісні клітини,

– розповів Аравінд Кумар Ренган (Aravind Kumar Rengan), співавтор дослідження

Ця методика була поки перевірена в лабораторних пробірках і на мишах. Відзначимо, що багато досліджень на цій стадії показували приголомшливі результати, але надалі виявлялися невдалими. Тому поки рано говорити про те, як все це спрацює на людях.

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