Знайшли ще один негативний вплив вейпінгу

У недавньому дослідженні вчені дійшло висновку, що люди, які курять електронні сигарети та вейп, у два рази частіше повідомляють про клінічну депресію. Кореляція була особливо значущою серед молодих людей.

Куріння звичайних сигарет пов'язане з підвищеним ризиком розвитку великого депресивного розладу, а також з високим ступенем ймовірності суїцидальної поведінки серед людей, в яких була депресії. Але аналогічний зв'язок в електронних цигарках та вейпінгу до нині ніхто не перевіряв, пише Medical News Today.

Також на тему: Від куріння вейпа померли 52 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії

Як проходило дослідження

Були розглянуті відповіді майже 900 тисяч дорослих людей у ​​віці від 18 років і старше, відібраних випадковим чином, у перехресному дослідженні даних 2016-2017 років, зібраних "Надійним джерелом системи спостереження за поведінковим чинником ризику (BRFSS)", який є найбільшим національним телефонним опитуванням США.



У курців вейпу у 2 рази частіше виникає депресія \ unsplash.com

Депресія – що це? Це психологічний стан, яким описують пригніченим настроєм, симптомами та синдромами афективних розладів. Перебіг депресії пов'язаний з низьким рівнем серотоніну в мозку людини. Депресію лікують медикаментозними та психологічними методами.

Результати дослідження

Дослідники виявили, що 34% нинішніх користувачів електронних сигарет повідомили про те, що у них була клінічна депресія, в порівнянні з 15% тих, хто ніколи не використовував електронні сигарети. Крім того, 27% колишніх користувачів частіше повідомляли про клінічну депресію.

Студенти коледжів у віці 18-25 років показали найбільш значущий зв'язок між вживанням електронних сигарет і депресією.

Вчені сподіваються, що дослідження будуть базою для майбутніх досліджень, які можуть підтвердити ці висновки і встановити зв'язок між вживанням електронних сигарет і депресією.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.