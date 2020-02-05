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Знайшли ще один спосіб передачі коронавірусу

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Передача коронавірусу / unsplash.com

За даними китайських експертів, новий коронавірус, що забрав сотні життів в Китаї, може передаватися через травний тракт.

Фахівці лікарні Женьмінь Уханьского університету разом зі співробітниками Уханьского інституту вірусології Академії наук Кіта виявили вірусні нуклеїнові кислоти в калі і ректальних мазках пацієнтів з коронавірусів, пише Times now.

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Вчені висунули припущення, що вірус може поширюватися через травну систему. На користь такого висновку говорить той факт, що початковим симптомом у деяких пацієнтів, інфікованих Уханьского коронавірусів, була тільки діарея.

"Щоб визначити, інфіковані пацієнти коронавірусів, лікарі фокусуються на респіраторних пробах. Однак дані дослідників показують, що новий штам вірусу може мати фекально-оральну передачу, а не тільки повітряно-крапельним шляхом і при контакті з інфікованою людиною", – зазначили автори дослідження.

Не маючи вакцини або спеціального препарату для лікування нового коронавируса, медичні організації, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), рекомендують ретельно дотримуватися правил особистої гігієни.

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Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Профілактика захворювань
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