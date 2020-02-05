Знайшли ще один спосіб передачі коронавірусу

За даними китайських експертів, новий коронавірус, що забрав сотні життів в Китаї, може передаватися через травний тракт.

Фахівці лікарні Женьмінь Уханьского університету разом зі співробітниками Уханьского інституту вірусології Академії наук Кіта виявили вірусні нуклеїнові кислоти в калі і ректальних мазках пацієнтів з коронавірусів, пише Times now.

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Вчені висунули припущення, що вірус може поширюватися через травну систему. На користь такого висновку говорить той факт, що початковим симптомом у деяких пацієнтів, інфікованих Уханьского коронавірусів, була тільки діарея.

"Щоб визначити, інфіковані пацієнти коронавірусів, лікарі фокусуються на респіраторних пробах. Однак дані дослідників показують, що новий штам вірусу може мати фекально-оральну передачу, а не тільки повітряно-крапельним шляхом і при контакті з інфікованою людиною", – зазначили автори дослідження.

Не маючи вакцини або спеціального препарату для лікування нового коронавируса, медичні організації, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), рекомендують ретельно дотримуватися правил особистої гігієни.



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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