Знайшли ще одну корисну властивість марихуани

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Користь марихуани
Користь марихуани / pixabay.com

Дослідження показало, що канабідіол може бути ефективний для використання проти грампозитивних бактерій – наприклад, стафілокока і пневмокока.

Нове дослідження показує, що канабідіол може також використовуватися в якості антибіотику.

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Вчені з Університету Квінсленда виявили, що канабідіол був дуже ефективний проти широкого спектра грампозитивних бактерій, включаючи бактерії, стійкі до інших антибіотиків.

При цьому, виділена з конопель речовина не втрачає ефективності після тривалого лікування. Зазвичай тривале застосування якого-небудь антибіотика викликає звикання – резистентність – у бактерій, і вони стають несприйнятливими до його дії. До канабідіола, за результатами спостережень, резистентність у бактерій так і не розвинулася.

Вчені також порівнювали ефективність цієї речовини з дією двох популярних антимікробних препаратів – ванкоміцина і даптоміцина.

Виявилося, канабідіол не тільки ефективний там, де безсилі інші антибіотики, але і дозволяє знищувати біоплівки з бактерій – утворення, які важко зруйнувати звичайними методами.


Де легалізована марихуана

Що лікують медичним канабісом?

• Епілепсія. Відзначається висока результативність такого лікування – кількість нападів зменшується більше ніж на 50 відсотків.
• Хвороба Альцгеймера – хронічне нейродегенеративне захворювання, що руйнує людську психіку. З кожним роком зростає кількість хворих (переважно людей похилого віку). Хвороба наразі вважається невиліковною, проте канабіноїди значно уповільнюють її розвиток і є надія, що з часом саме на основі цієї складової конопель будуть створені ефективні ліки.
• Розсіяний склероз. Страждають нервові клітини головного та спинного мозку, виникають спазми м'язів, що призводить до тяжких психічних і фізичних розладів. Вживання препаратів, які містять канабіноїди, набагато полегшує стан хворих.
• Онкозахворювання. У США та в Ізраїлі канабіноїди застосовують як для лікування деяких видів раку, так і для зменшення больового синдрому. Результати доволі обнадійливі.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Наркотики медичний канабіс
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