Знайшли ще одну причину, яка викликає алкоголізм

Фальшива доброзичливість і нещирі усмішки на роботі змушують людей вживати більше алкоголю, ніж ті, що не стримують емоцій.

В опитуванні вчених з університету Буффало взяли участь майже 2000 людей, які працюють в сферах, де потрібно багато спілкуватися з людьми: це продавці, медсестри, вчителі, співробітники колл-центрів.

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У людей запитували, як часто на роботі вони імітують доброзичливість і пригнічують негативні емоції, а потім попросили згадати, скільки разів на тиждень і в яких кількостях вони випивають алкоголь.

З'ясувалося, що співробітники, які фальшиво посміхаються клієнтам протягом дня, вживають в кілька разів більше алкоголю, ніж ті, хто доброзичливість не імітує. Вчені кажуть, що це може стати початком алкоголізму.



Офіціанти та співробітники кол-центрів найбільше п'ють

Найбільше випивають люди з імпульсивним характером, який необхідно придушувати. Більше всіх страждають працівники, які зустрічаються з клієнтам разово, наприклад офіціанти або співробітники кол-центрів. Найчастіше це молоді люди, які ще не навчилися не реагувати на негатив.

Психологи кажуть, що вихід із ситуації: усвідомити, що емоційні зусилля будуть винагороджені. Результати дослідження мають допомогти роботодавцям створювати кращі умови праці та мотивувати співробітників.

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