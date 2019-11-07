Знайшли ще одну смертельно небезпечну властивість вейпінгу

Більшість людей використовують електроні цигарки та вейп, щоб кинути курити. Вони вважають що ці засоби безпечні, але це зовсім не так.

Дослідження, яке опублікували в журналі Cardiovascular Research, виявило, що вейпінг може спричинити проблеми із серцем.

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Відомом, що дрібні частинки, які містяться в забрудненому повітрі, потрапляють в кровотік і безпосередньо впливають на серце. Нова робота вчених показала, що електронні сигарети та вейпінг можуть шкодити так само.



Вейп може викликати хвороби серця

Вчені наголошують, що наука ще недостатньо дослідила наслідки вейпінгу. В електронних сигаретах є такі інгредієнти, як метали, ароматизатори і тверді частинки, а також нікотин, які можуть викликати проблеми з серцем.

Частинки в кровотоці можуть підвищувати кров'яний тиск, частоту серцевих скорочень, ригідність (жорсткість) артерій і запалення, які пов'язані з серцевими захворюваннями.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість вейперів зросла з 7 мільйонів у 2011 році до 41 мільйона у 2018 і, згідно з прогнозами, до 2021 року користувачів електронних сигарет буде 55 мільйонів.

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