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Знайшли слабке місце коронавірусу – вся справа в шипах

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Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Вплив на білкові шипи коронавірусу може перешкодити його поширенню. Науковці вивчили їхню структуру та з'ясували, як вірус з їхньою допомогою прикріплюється до клітин людини.

Команда вчених з Університету Міннесоти вивчила структуру нового коронавірусу і знайшла його слабке місце. Нові дані можна буде використовувати для створення противірусних препаратів, розраховують автори роботи. Дослідження було опубліковане в журналі Nature.

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Вірус SARS-CoV-2 тісно пов'язаний з вірусом SARS, який викликав епідемію атипової пневмонії у 2002-2003 роках. Команда під керівництвом професора Фань Лі розібралася, як мутації, що змінили білкову структуру SARS-CoV-2, дозволили йому надійніше приєднуватися до клітин людини, ніж його попередникові.


Коронавірус мутував кілька разів / unsplash.com

При інфікуванні білковий шип на поверхні SARS-CoV-2 прикріплюється до білка-рецептора на поверхні клітин людини – зокрема, клітин легенів. Дослідники порівнюють це з попаданням ключа в замкову щілину.

Вивчаючи особливості шипів SARS-CoV-2 і рецепторів людських клітин за допомогою рентгена, Лі і його колеги вперше виявили, що всього лише кілька мутацій зробили молекулярний "гребінь" шипа компактнішим, ніж аналогічна структура у збудника атипової пневмонії. Це допомогло SARS-CoV-2 надійніше прикріплятися до рецепторів, ефективніше інфікувати клітини людини й швидше поширюватися.

Попередня робота Лі показала, що SARS свого часу з'явився через одну конкретну мутацію, яка дала йому можливість вражати людський організм. Для переходу SARS-CoV-2 від мишей до людей, очевидно, треба було кілька мутацій.

В цілому, це дослідження може бути корисним у розробці стратегій боротьби з вірусом, заснованих на тому, як він зв'язується з рецепторами.

Звідки взявся вірус COVID-19?

Якщо коротко, то ще точно не знають. Як і раніше, є два підозрюваних – кажани та панголіни. Дослідники вивчили два коронавіруси, які отримали від панголінів. Один з, як виявилося, теж здатний зв'язуватися з рецепторами людини, що могло зробити панголінів проміжними носіями вірусу. Також це може вплинути на появу нових коронавірусів в майбутньому.


Дослідження допоможе знайти ліки проти COVID-10 / unsplash.com

Коронавіруси від панголінів раніше отримала інша група дослідників. Коронавіруси панголінів мали 85-92% геномної схожості з SARS-CoV-2. Однак специфічних змін, властивих цьому штаму, у них не було.

Виявлення декількох штамів коронавируса у панголінів і їх схожість з SARS-CoV-2 дозволяє припустити, що панголіни повинні розглядатися як можливі господарі при появі нових коронавірусів і не повинні надходити в продаж, щоб уникнути передачі інфекції,
– відзначили вчені.

Також поки не визначено, коли вірус став так легко передаватися від людини до людини. Можливо, ця здатність з'явилася ще до того, як він потрапив від тварин до людей. Але вона могла розвинутися і після того, як він вже якийсь час циркулював серед людей.


Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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