Знайшли смертельну супербактерію, на яку не діють антибіотики: чим це загрожує людству

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Супербактерію знайшли у США
Супербактерію знайшли у США

Бактеріальний ген, який забезпечує стійкість патогенів до антибіотиків "останнього резерву", вперше виявили в зразку калу, який виявили в американця. Його носієм виявилася сальмонела – збудник гострої кишкової інфекції.

До недавнього часу ВООЗ і медики всього світу були у захваті від антибіотика колістин. Його відкрили ще 50 років тому, але в останні десять років він став незамінним у відділеннях реанімації, тому що багато стійких бактерій залишалися чутливі тільки до нього.

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У 2014 році колістин виявився безсилим: вчені відкрили у бактерій ген стійкості до нього (mcr-1). Виявилося, що він встиг переміститися на плазміду – окрему молекулу ДНК, якою бактерії можуть обмінюватися з іншими штамами та навіть близькими видами, передаючи їм свою стійкість.

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У новому дослідженні з'ясувалося, що зразок зі стійкою сальмонелою (носієм "версії" mcr-3.1), що знайшли в США, виник 2014 року. Це означає, що за останні п'ять років ним могли заразитися й інші люди. А сама бактерія за цей час могла "поділитися" геном з кимось ще.

Які це може мати наслідки? 

На щастя, пацієнта вдалося вилікувати за допомогою великої дози препарату. Але стає все зрозуміліше, що ми маємо справу з бомбою уповільненої дії. Через швидку еволюцію та обміну плазмидами, бактерії можуть накопичувати "гени невразливості", і оцінити реальний масштаб проблеми важко.

Цілком можливо, що прямо зараз людство живе в фазі уявного добробуту, і по-справжньому невразливі бактерії вже з'явилися у багатьох місцях. Але ще не проявили себе.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Ліки Інфекція
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