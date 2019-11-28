Знайшли спосіб, як проводити хімієтерапію без шкоди для здоров'я

В Ізраїлі вчені винайшли спосіб, як вводити хімієтерапевтичні препарати лише в ракові клітини без шкоди здоровим. Такий спосіб потребуватиме меншої дози препарату і значно знизить побічні дії ліків, а також забезпечить довше життя пацієнтів після терапії.

Вчені з Єврейського університету в Єрусалимі представили новий спосіб виконання хімієтерапії. Читайте також: Рак грудей тепер можуть розпізнати за 5 років до появи симптомів Наразі пухлину знешкоджують разом зі здоровими клітинами, а вчені пропонують специфічний метод впливу, який передбачає вводення препарату всередину ракової клітини. Суть дослідження Дослідження вивчало селективну експресію ракових клітин білка TRPV2. Виявилося, що при активації TRPV2 відкривається канал всередині мембрани ракової клітини. Саме через нього вчені вирішили здійснювати вплив. Дослідники провели експеримент з клітинами раку печінки: ввели слабку дозу препарату доксорубіцину через виявлений канал. Ліки успішно знешкодили ракові клітини і не пошкодили здорові, заявили автори дослідження.

Спосіб значно знижує побічну дію ліків на організм Дослідники додають, що такий метод має величезний потенціал для цілеспрямованих доставок токсичних хімієтерапевтичних засобів онкології. В майбутньому підхід дозволить лікарям скоротити дозу препарату одночасно мінімізуючи побічні ефекти від лікування. Адже на сьогодні хімієтерапія залишається ключовим методом боротьби з раком, однак не усі пацієнти можуть завершити курс лікування через розвиток ускладнень. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.