Знайшли спосіб боротьби зі стійкими бактеріями
Деякі бактерії можуть призвести до небезпечних для життя випадків пневмонії та септичного шоку.
У новому дослідженні, вивчаючи 3 рослини з лікарськими властивостями, такі як білий дуб, тюльпанове дерево і аралію колючу, вчені виявили, що вони мають антисептичні властивості, пише журнал Scientific Reports.
Читайте також: Супрун розповіла, як не підчепити небезпечні хвороби під час відпустки
Вчені виготовили екстракти з частин цих рослин.
Це невідкладний стан, найтяжчий прояв сепсису, який виникає при інфекційних, хірургічних, урологічних, акушерсько-гінекологічних хворобах. Він характеризується тяжкою гіпотензією і порушеннями системної гемодинаміки.
Потім екстракти були протестовані на трьох видах бактерій із множинною лікарською стійкістю, які зазвичай зустрічаються при раневих інфекціях:
- Acinetobacter baumannii;
- Золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus);
- Паличка Фрідлендера (Klebsiella pneumoniae).
Вчені виявили, що екстракти рослин володіють протимікробною активністю до цих трьох видів бактерій.
Лабораторні випробування показали, що екстракти тюльпанового дерева і білого дуба затримують зростання S. aureus, A. baumannii і K. pneumoniae.
Екстракти цих рослин також перешкоджають утворенню біоплівок S. aureus, які можуть діяти як щит проти антибіотиків.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.