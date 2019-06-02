Знайшли спосіб боротьби зі стійкими бактеріями

Деякі бактерії можуть призвести до небезпечних для життя випадків пневмонії та септичного шоку.

У новому дослідженні, вивчаючи 3 рослини з лікарськими властивостями, такі як білий дуб, тюльпанове дерево і аралію колючу, вчені виявили, що вони мають антисептичні властивості, пише журнал Scientific Reports.

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Вчені виготовили екстракти з частин цих рослин.

Септичний шок – що це? Це невідкладний стан, найтяжчий прояв сепсису, який виникає при інфекційних, хірургічних, урологічних, акушерсько-гінекологічних хворобах. Він характеризується тяжкою гіпотензією і порушеннями системної гемодинаміки.

Потім екстракти були протестовані на трьох видах бактерій із множинною лікарською стійкістю, які зазвичай зустрічаються при раневих інфекціях:

Acinetobacter baumannii; Золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus); Паличка Фрідлендера (Klebsiella pneumoniae).

Вчені виявили, що екстракти рослин володіють протимікробною активністю до цих трьох видів бактерій.

Лабораторні випробування показали, що екстракти тюльпанового дерева і білого дуба затримують зростання S. aureus, A. baumannii і K. pneumoniae.

Екстракти цих рослин також перешкоджають утворенню біоплівок S. aureus, які можуть діяти як щит проти антибіотиків.

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