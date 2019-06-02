Знайшли спосіб боротьби зі стійкими бактеріями

948 Читать новость на русском
Знайшли спосіб боротьби зі стійкими бактеріями
Знайшли спосіб боротьби зі стійкими бактеріями / hygiene-in-practice.com

Деякі бактерії можуть призвести до небезпечних для життя випадків пневмонії та септичного шоку.

У новому дослідженні, вивчаючи 3 рослини з лікарськими властивостями, такі як білий дуб, тюльпанове дерево і аралію колючу, вчені виявили, що вони мають антисептичні властивості, пише журнал Scientific Reports.

Читайте також: Супрун розповіла, як не підчепити небезпечні хвороби під час відпустки

Вчені виготовили екстракти з частин цих рослин. 

 
Септичний шок – що це?

Це невідкладний стан, найтяжчий прояв сепсису, який виникає при інфекційних, хірургічних, урологічних, акушерсько-гінекологічних хворобах. Він характеризується тяжкою гіпотензією і порушеннями системної гемодинаміки.

Потім екстракти були протестовані на трьох видах бактерій із множинною лікарською стійкістю, які зазвичай зустрічаються при раневих інфекціях:

  1. Acinetobacter baumannii;
  2. Золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus);
  3. Паличка Фрідлендера (Klebsiella pneumoniae).

Вчені виявили, що екстракти рослин володіють протимікробною активністю до цих трьох видів бактерій.

Лабораторні випробування показали, що екстракти тюльпанового дерева і білого дуба затримують зростання S. aureus, A. baumannii і K. pneumoniae.

Екстракти цих рослин також перешкоджають утворенню біоплівок S. aureus, які можуть діяти як щит проти антибіотиків.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Помер один з командирів полку "Азов" з позивним Кіхот
2 червня
3941
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1154
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
1 червня 08:46 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 3053
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 4179
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 5630
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3828
Новини
Більше новин
Залиште відгук