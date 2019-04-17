Знайшли спосіб діагностувати депресію за соцмережами

Дослідники Університету Пенсільванії проаналізували пости 683 користувачів Фейсбук і виявили, що за ними можна з високою точністю визначити депресію ще до офіційного діагнозу.

Психологи порівняли сторінки добровольців і медичні картки людей з депресією. І виявили, що захворювання виражалося в тому, які слова люди вибирали для постів, йдеться в роботу дослідників.

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Вони часто використовували займенник "я" в поєднанні з фразами про самотність і ворожість. Слова, велика кількість яких має насторожити: сльози, біль, смуток, серце, хвороба, ненависть, самотність, кров, лікарі, здоров'я.



Депресію діагностують за соцмережами

Також багато пишуть про те, що сумують за батькам або іншим близьким людям. Від звичайних постів ці слова відрізняються регулярністю і похмурістю.

Ще одна ознака – пости людей з підозрою на депресію в середньому містять від 500 слів. Через три місяці після проведення аналізу у 114 людина дійсно виявили депресію: точність передбачення склала близько 70%.

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