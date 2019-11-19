Знайшли спосіб очистити кров від ракових клітин

Вчені переконують, що усі захворювання крові можна лікувати шляхом очищення крові від чужорідних тіл та без застосування токсичних препаратів. Зокрема, спосіб планують застосовувати у боротьбі із сепсисом, малярією та лейкемією.

Спеціалісти з Великобританії пропонують новий спосіб очищення крові, розповідає Telegraph. Процес фільтрування крові подібний до діалізу. Планується, що такий спосіб підвищить ефективність лікування багатьох захворювань: сепсису, малярії та навіть раку.

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Найбільш небезпечні захворювання крові мають абсолютно різне походження.

Зокрема, до сепсису призводить зараження бактеріями, малярію провокує плазмодій, а лейкемія пов’язана із розмноженням ракових клітин.

Однак, вчені переконані, що всі ці хвороби можна лікувати шляхом очищення крові від чужорідних клітин.

Як працює спосіб очищення крові

Автор дослідження Фродшем пропонує вводити в кров магнітні частинки, що прикріплені до поверхні ракових, бактеріальних чи зараженими паразитами клітин. А згодом, такі клітини можна буде притягнути магнітом та видалити з організму.

Ймовірно, це допоможе лікувати безліч захворювань крові без застосування препаратів, що як відомо, часто мають побічні токсичні дії.

Таким чином, процедура нагадує діаліз – у пацієнта беруть кров, витягують з неї чужорідні клітини та повертають назад.



Технологія подібно діалізу очищує кров від чужорідних клітин

Процес займе дві-чотири години. Вже після кількох сеансів концентрація хвороботворних агентів в крові знизиться, а імунна система впорається з ними самостійно.

Автори також зазначають, що такий спосіб дійсно є ефективним у боротьбі із сепсисом і малярією. Для лікування лейкемії одного очищення крові буде замало – необхідно буде знищити джерело злоякісних клітин у кістковому мозку.

Технологія отримала назву MediSieve, випробування планують почати вже найближчим часом. У разі успішних результатів, експерименти по лікуванню малярії стартують у 2020 році, а сепсису – у 2021.