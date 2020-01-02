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Знайшли спосіб підвищити ефективність вакцини проти туберкульозу

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Вакцина проти туберкульозу / expatica.com

Вакцина проти туберкульозу існує, проте вона не надто надійна – ця хвороба досі є однією з найпоширеніших причин смертності у світі.

Нове дослідження виявило, що ефективність цієї вакцини може значно покращитись завдяки зміні способу введення, повідомляє Nature.

До теми: В Україні змінили протипоказання до вакцинації: що треба знати

Вакцина BCG існує вже близько 100 років і є однією з найпопулярніших у світі, але її ефективність не стабільна. 

Щоб перевірити, чи має значення метод введення цієї вакцини, фахівці розділили колонію мавп на шість груп, яких щепили різними методами.

Оскільки мавпи надзвичайно чутливі до туберкульозу, у всіх тварин, яких вакцинували стандартною людською дозою, було постійне запалення легенів, й середня кількість бактерій була трохи меншою ніж у тих, яких не щепили взагалі. 

Найкращий результат продемонструвала вакцина, зроблена внутрішньовенно. У легенях тварин з цієї групи практично не було бактерій туберкульозу, й лише в однієї мавпи розвинулося запалення легенів.

Вакцина проти туберкульозу
Верхній ряд – вакцинація звичайним способом. Нижній ряд – вакцинація внутрішньовенно* / MedicalXpress

*3D ПЕТ КТ-сканування легенів мавп. Червоним та жовтим кольором позначено запалення від туберкульозної інфекції.

Завдяки такому методу введення, препарат проходить кровотоком в легені, лімфатичні вузли та селезінку, завдяки чому заповнює Т-клітини до того, як її бактерії ТБ його атакують.

Але перш ніж перевірити цей метод ведення вакцини на людях, дослідники повинні переконатись в його безпечності та практичності. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя дослідження Вакцинація
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