Знайшли спосіб визначити потенційних алкоголіків

Підлітки з великою кількістю сірої речовини в певних областях мозку ризикують стати алкоголіками.

Дослідники з Інституту розвитку людини Товариства Макса Планка спостерігали за 1814 тінейджерами від 14 до 19 років.

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Учасники пройшли МРТ-сканування мозку і тричі за період дослідження заповнили анкету про вживання алкоголю.

Вчені виявили кореляцію між розвитком алкогольної залежності до 19 років і обсягом сірої речовини у хвостатому ядрі й лівому мозочку. Ці області беруть участь в процесі синтезу дофаміну.



Люди з більшою кількістю сірої речовини в окремих ділянках мозку схильні до алкоголізму

Як і інші важливі ділянки мозку, система винагороди активно розвивається в підлітковому віці. В цей же період зростає ризик формування залежностей.

Хоча механізм виявленої зв'язку поки не вивчений, він може бути значущим фактором для ранньої діагностики й профілактики алкоголізму.

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