Знайшли спосіб, як побороти невиліковний тип лімфоми

Австралійські вчені розробили лікування для рідкісного типу лімфоми. Курс передбачає лікування препаратами, які вже схвалені для людей або тестуються в стадії клінічних досліджень.

Вчені з Інституту медичних досліджень Уолтера і Елізи Холл пропонують новий підхід терапії, який дозволяє побороти рідкісний вид лімфоми.

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Мантійноклітинна лімфома (вид неходжинської лімфоми) – агресивна В-клітинна пухлина, яка найчастіше зустрічається у чоловіків середнього віку, досі залишається невиліковним захворюванням.

Неходжкінські лімфоми – що це? Неходжкінські лімфоми – гетерогенна група пухлин, що виникають з різного типу клітин лімфоїдної тканини й розрізняються за рядом клінічних, цитоморфологічних, імунологічних та молекулярно-генетичних ознак. Існує понад 80 різних видів неходжкінських лімфом, тому діагностичний процес досить складний.



Діагностичний процес цього типу лімфоми досить складний/Фото: Unsplash

Що пропонують вчені

У пошуках ефективних варіантів терапії для таких пацієнтів вчені протестували вже схвалені препарати разом з експериментальними та знайшли вдалу комбінацію.

Це комбінація інгібіторів білків Mcl-1, які контролюють апоптоз (програмовану клітинну загибель), а також один з вже схвалених протиракових препаратів – ібрутініб або венотоклакс.

Сьогодні інгібітори Mcl-1 тестуються в ряді клінічних дослідженнях для лікування декількох типів раку. Результати дослідження відкривають можливості для старту клінічних досліджень серед пацієнтів з мантійноклітинною лімфомою.