Знайшли спосіб, як повернути українку з собакою з Китаю

Українка, яка залишилася в Китаї зі своїм псом, зробить всі необхідні аналізи для свого домашнього улюбленця в Пекіні й зможе повернутися додому.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу через поширення коронавірусу.

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Він розповів, що мав телефону розмову з дівчиною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба “Сьогодні зранку я провів розмову з нашою співгромадянкою Анастасією, яка залишилася зі своїм собакою в Китаї. Я чудово розумію її психоемоційний стан і її небажання залишати улюбленця, бо сам собачник”.

Кулеба зазначив що влада Уханя дозволила мешканцям виїжджати за межі міста.

Тому тепер мешканцям цього міста можна подорожувати в середині Китаю. Пані Анастасія хоче поїхати в Пекін і провести там всі необхідні аналізи, які дозволять оформити домашнього улюбленця,

– розповів Кулеба.

Він додав, що дав доручення посольству України в Пекіні, щоб вони посприяли побудові логістики пересування з Уханя в Пекін. Та допомогти в самому Пекіні пройти всі процедури.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба “Я цим прикладом хочу показати, що ми будемо йти на екстраординарні методи для захисту кожного українця”.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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