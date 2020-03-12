Знайшли спосіб, як повернути українку з собакою з Китаю
Українка, яка залишилася в Китаї зі своїм псом, зробить всі необхідні аналізи для свого домашнього улюбленця в Пекіні й зможе повернутися додому.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу через поширення коронавірусу.
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Він розповів, що мав телефону розмову з дівчиною.
Кулеба зазначив що влада Уханя дозволила мешканцям виїжджати за межі міста.
Тому тепер мешканцям цього міста можна подорожувати в середині Китаю. Пані Анастасія хоче поїхати в Пекін і провести там всі необхідні аналізи, які дозволять оформити домашнього улюбленця,
– розповів Кулеба.
Він додав, що дав доручення посольству України в Пекіні, щоб вони посприяли побудові логістики пересування з Уханя в Пекін. Та допомогти в самому Пекіні пройти всі процедури.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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