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Знайшли спосіб, як запобігти смерті від коронавірусу

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Лікування нового коронавірусу поки що не існує / nationthailand

На жаль, цей метод не лікує саму хворобу, але може врятувати людину, яка знаходиться у критичному стані.

ECMO – це процедура життєзабезпечення, яка замінює функцію серця та легенів шляхом механічного постачання кисню в кров, пише Dailymail.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Цей метод використали якраз у місті, де почався спалах і найбільша кількість хворих пацієнтів – в Ухані. Завдяки цій процедурі, лікарям вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який був у критичному стані. За словами лікарів, його стан стабілізувався.

лікування коронавірусу
Лікарі під'єднали пацієнта до машини ЕСМО / Фото: DailyMail

Доктор Сяадзян пояснив це тим, що пневмонія може викликати накопичення рідини в легенях та у дихальних шляхах, що призводить до зупинки дихання. Втім застосовуючи машину ЕСМО на пацієнтах у критичному стані, легеням дається змога відновитися, внаслідок чого симптоми послаблюються і людині на деякий час стає краще.

Нагадаємо, що 2019-nCoV активно мігрує світом та вже встиг забрати життя 17 людей. Ліків до нового штаму ще немає, втім у США активно працюють над створенням вакцини. 

 
nCoV - симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020 Інфекція Китай
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