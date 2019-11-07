Знайшли спосіб, як знешкодити метастази раку
Вчені виявили, де утворюються найнебезпечніші метастази та знайшли причину поширення ракових клітин. Зрозумівши це, вони одразу приступили до створення лікувального препарату.
За передачу ракових клітин в мозок відповідає екзосомний білок CEMIP. Нині медики працюють над препаратом, який буде запобігати утворенню метастаз, пише Nature.
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За словами науковців, саме CEMIP провокує запалення у кровоносних судинах і резидентних імунних клітинах мозку. Це сприяє виживанню та розростанню ракових клітин, які призводять до виникнення пухлин в мозку.
Вчені знайшли, як перешкодити утворенню метастаз в мозку
Вчені дослідили та виявили, що високий показник CEMIP сигналізує про високі ризики утворення метастаз у мозку, молочній залозі та легенях.
Фахівці одразу почали шукати метод, який допоможе пригальмувати або ж зовсім припинити утворення цього білка. Під час лабораторних експериментах на тваринах вони усунули CEMIP і виявили, що видалення цього білка заважає раковим клітинам "колонізувати" мозок.
Команда вчених об'єдналась з кількома терапевтичними інститутами та онкологічними центрами для того, аби розробити діагностику CEMIP, а також створити антитіла, які будуть блокувати цей білок.
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