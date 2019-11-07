Знайшли спосіб, як знешкодити метастази раку

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Як знешкодити метастази раку
Як знешкодити метастази раку / Weill Cornell Medicine

Вчені виявили, де утворюються найнебезпечніші метастази та знайшли причину поширення ракових клітин. Зрозумівши це, вони одразу приступили до створення лікувального препарату.

За передачу ракових клітин в мозок відповідає екзосомний білок CEMIP. Нині медики працюють над препаратом, який буде запобігати утворенню метастаз, пише Nature.

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За словами науковців, саме CEMIP провокує запалення у кровоносних судинах і резидентних імунних клітинах мозку. Це сприяє виживанню та розростанню ракових клітин, які призводять до виникнення пухлин в мозку.


Вчені знайшли, як перешкодити утворенню метастаз в мозку

Вчені дослідили та виявили, що високий показник CEMIP сигналізує про високі ризики утворення метастаз у мозку, молочній залозі та легенях. 

Фахівці одразу почали шукати метод, який допоможе пригальмувати або ж зовсім припинити утворення цього білка. Під час лабораторних експериментах на тваринах вони усунули CEMIP і виявили, що видалення цього білка заважає раковим клітинам "колонізувати" мозок

Команда вчених об'єдналась з кількома терапевтичними інститутами та онкологічними центрами для того, аби розробити діагностику CEMIP, а також створити антитіла, які будуть блокувати цей білок.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання дослідження Новини Здоров'я
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