Знайшли спосіб, який допоможе вилікувати серце після інфаркту

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Знайшли спосіб, який допоможе вилікувати серце після інфаркту
Знайшли спосіб, який допоможе вилікувати серце після інфаркту / providerresource.uwmedicine.org

Американські дослідники відкрили нові властивості плацентарних стовбурових клітин. Раніше вважалося, що один з типів під назвою Cdx2 бере участь тільки в формуванні плаценти.

Але команда з нью-йоркського медичного центру Гори Синай довела, що ці клітини можна використовувати та для відновлення інших органів, йдеться на сайті центру.

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Вчені спровокували серцевий напад у гризунів і лікували їх трьома різними способами.

Перша група отримувала терапію плацентарними стовбуровими клітинами Cdx2, друга – клітинами з плаценти без Cdx2, а для третьої групи застосовували фізрозчин. Після процедури та через контрольні три місяці провели МРТ.

Стан мишей, яким проводилася терапія клітинами Cdx2, значно покращився, а в тканинах серця спостерігалося відновлення.

До трьох місяців після лікування клітини перемістилися безпосередньо до ділянки ушкодження та утворили нові кровоносні судини, а також кардіоміоцити (м'язова клітина серця). В інших групах гризунів ознак регенерації не спостерігалося.

Відновлення клітин серця відбувалося навіть тоді, коли плацентарні клітини гризуни отримували з інших тварин.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Серцево-судинні захворювання
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