Знайшли спосіб, який дозволить зберігати донорську кров кілька років замість 42 днів

Сьогодні зразки донорської крові можна зберігати протягом шести тижнів, тому регулярна добровільна здача крові дуже важлива для порятунку життя людей. Щоб зберегти зразки на довший термін, американські вчені застосували ультразвук і особливий природний консервант та добилися перших дивовижних результатів.

Вчені з США застосували ультразвук для створення в клітинах крові пір, які б дозволяли ввести туди особливі молекули для збереження еритроцитів протягом тривалого часу. Цим консервантом стали молекули трегалози – природного цукру, який виробляють деякі організми для виживання під час посухи. Про роботу вчених пише EurekAlert.

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Як вчені пропонують продовжити термін зберігання крові

Такий підхід дозволить зберігати зразки в крові при кімнатній температурі впродовж декількох років, щоб використовувати їх в регіонах з обмеженим доступом до донорської крові.

Сьогодні зразки донорської крові зберігаються при температурі 4°С, але навіть в цих умовах еритроцити виживають лише впродовж 42 днів.

Коли вчені протестували життєздатність нового методу на зразках крові, то виживаність еритроцитів склала понад 80%.

Зараз вчені планують удосконалити метод, щоб в процесі дегідрації, коли зразок "повертають до життя", залишалося ще більше функціональних еритроцитів. Технологія дозволить забезпечити біоматеріалом не тільки віддалені регіони та служби швидкої допомоги, а й застосовувати його під час тривалих космічних місій.

Відкриття актуальне й для України

Внаслідок карантину через запобігання поширенню коронавірусної хвороби в Україні виник дефіцит донорської крові. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.

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Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою не менше 50 кілограм.

Якщо людина хворіла на грип, ГРВІ чи ангіну, перед здачею крові повинно минути більше як місяць. Крім того, донорами крові не можуть стати люди, які мають хронічні захворювання печінки, психічні захворювання, грибкові ураження шкіри, бронхіальну астму, гіпертонію 2-3 ступеня.