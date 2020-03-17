Знайшли спосіб, який захистить від зараження коронавірусом: антитіла в крові пацієнтів

Фахівці з Університету Джонса Хопкінса пропонують використовувати для боротьби з коронавірусом антитіла з сироватки крові людей, які вже ним перехворіли.

Дослідники впевнені, що антитіла до Covid-19 можуть забезпечити захист для найбільш уразливих груп населення, зокрема людей похилого віку і медиків. Це дозволить протриматися до тих пір, поки не буде готова повноцінна вакцина, пише Science Alert.

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Подібну терапію успішно застосовували в кінці XIX століття для лікування кору, поліомієліту та грипу.

Антитіла в крові пацієнтів

За задумом дослідників, пацієнти, які вилікувалися від Covid-19, повинні будуть здати частину своєї крові, з якої витягнуть антитіла, вироблені організмом для протидії інфекції.

Ввівши такі антитіла людям з групи ризику, тобто медичним працівникам чи родичам інфікованих, вони отримають захист від вірусу. Ефект від процедури триватиме від декількох тижнів до декількох місяців.



Антитіла проти коронавірусу є в крові людей, що вже одужали від недуги/Фото: Unsplash

Повного захисту від коронавірусу такі маніпуляції не забезпечать, втім це дозволить істотно сповільнити поширення інфекції.

На крок ближче до створення вакцини проти коронавірусу

Фахівці відзначають, що розгорнути терапію антитілами можна буде всього за кілька тижнів. Додаткових досліджень або розробок для цього не буде потрібно.

Можливо, саме використання антитіл може стати вирішальним кроком у стримуванні епідемії до тих пір, поки недоступні вакцини й спеціалізовані антивірусні препарати. Хоча ця методика навряд чи зупинить епідемію, вона допоможе виграти час і захистити найбільш вразливих людей.

Університет Джонса Хопкінса планує розпочати лікування антитілами до коронавірусу вже в найближчі тижні.

Коли з'явиться вакцина проти Covid-19? Навіть за найоптимістичнішими оцінками, вакцина від китайського коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік. Більш реалістичний прогноз – не раніше, ніж через 1,5 року. Найбільш песимістичний – через 2 роки або й пізніше. У цій ситуації дослідникам доводиться швидко шукати альтернативні підходи до профілактики та лікування небезпечної хвороби.

Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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