Знайшли спосіб знизити ризик раку печінки

Вчені з лікарні Осака-Роса в Японії виявили, що добавки з цинком можуть допомогти знизити ризик раку та інших захворювань печінки.

У контрольованому клінічному дослідженні вчені зібрали 267 пацієнтів, які страждали від різних видів захворювань печінки, включаючи гепатит В і С, цироз печінки внаслідок вживання алкоголю та неалкогольний стеатогепатит, пише Health.News.

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Одна група, що складається зі 196 пацієнтів, отримувала добавки з цинком два рази на день. Інша група, в якій було 71 пацієнт, – не отримувала. Обидві групи отримали інші стандартні методи лікування, включаючи додавання амінокислот.

Результати дослідження

Через три роки результати підтвердили те, що підозрювали дослідники: у групи, яка приймала цинк, була поліпшена робота печінки й відбулося зниження маркерів запалення, а також фіксувався нижчий ризик розвитку раку печінки. Тим часом, стан здоров'я пацієнтів, які не отримували цинк, погіршувався протягом усього дослідження.



Цинк покращує роботу печінки \ rivnepost.rv.ua

Крім того, вчені змогли визначити молекулярні механізми, що лежать в основі ефективності цинку. Відповідно до їхніх висновків, коли в організмі не вистачає цинку, він викликає активацію специфічних клітин, які називаються зірчастими клітинами печінки. Це призводить окислення ліпідів – процесу, коли активні форми кисню атакують поліненасичені жири. Це дає старт ланцюговій реакції, яка призводить до накопичення жиру в печінці.

Висновки вчених

Відповідно до їхніх висновків, це жирове накопичення може сприяти розвитку багатьох захворювань печінки. В цілому, дослідження показало, що споживання більшої кількості цинку або дотримання встановленого рівня споживання, може поліпшити загальний стан здоров'я печінки.

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