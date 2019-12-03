Знайшли спосіб зупинити ВІЛ на ранній стадії

Введення відповідного білка робить імунну систему чутливою до атак вірусу. На основі цього методу вчені планують розробити ефективну вакцину проти ВІЛ.

Сучасні методи лікування дозволяють пацієнтам з ВІЛ вести звичний спосіб життя, однак антиретровірусна терапія не знешкоджує інфекцію повністю, а хворі повинні приймати ліки все життя. Вчені університету Монреаля представили новий підхід до розв’язання проблеми, пише Science Daily.

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Дослідники пропонують атакувати вірус на ранніх стадіях, коли він є найбільш уразливим.

Те, що ВІЛ відразу поширюється по всьому організму – хибна думка. Спершу він розмножується в тканинах статевих органів і вже тоді виходить за їх межі, – пояснили дослідники.

А відтак, важливим на цьому етапі є процес нейтралізації плазмоцитоїдних дендритних клітин. В нормі ці імунні клітини реагують на віруси й інші загрози. Однак, ВІЛ вміє їх "відключати", що допомагає йому уникнути імунної атаки.



Перебіг хвороби зазвичай безсимптомний аж до пізніх стадій

ВІЛ – чим небезпечний? Це – вірус імунодефіциту людини. ВІЛ вражає імунну систему, зокрема, Т-клітини або CD4-клітини, які ведуть боротьбу з інфекціями. У результаті чого імунна система людини з ВІЛ, при відсутності лікування, не в змозі боротися з хворобами та інфекціями.

Дослідники перевірили, що буде, якщо підвищити концентрацію й активність плазмоцитоїдних дендритних клітин до і після зараження. Для цього вони ввели гризунам особливий білок – ліганд рецептора FLT3. Такі маніпуляції підвищили концентрацію потрібних клітин.

А число гризунів, у яких після введення вірусу, розвинувся ВІЛ – знизилось.

У тих мишей, які все ж заразилися, вірус проникав у кров пізніше, а його концентрація була набагато нижче заявленої.

Активація плазмоцитоїдних дендритних клітин дійсно допомагає імунній системі боротися з ВІЛ, резюмували вчені.

Правда, зазвичай момент передачі ВІЛ залишається непомітним, тому така методика людям підходить мало.

Позаяк, відкриття вказує на слабкі сторони хвороби, які можна використати при розробленні вакцин.