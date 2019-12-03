Знайшли спосіб зупинити ВІЛ на ранній стадії

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Лікування ВІЛ / pixabay.com

Введення відповідного білка робить імунну систему чутливою до атак вірусу. На основі цього методу вчені планують розробити ефективну вакцину проти ВІЛ.

Сучасні методи лікування дозволяють пацієнтам з ВІЛ вести звичний спосіб життя, однак антиретровірусна терапія не знешкоджує інфекцію повністю, а хворі повинні приймати ліки все життя. Вчені університету Монреаля представили новий підхід до розв’язання проблеми, пише Science Daily.

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Дослідники пропонують атакувати вірус на ранніх стадіях, коли він є найбільш уразливим.

Те, що ВІЛ відразу поширюється по всьому організму – хибна думка. Спершу він розмножується в тканинах статевих органів і вже тоді виходить за їх межі, – пояснили дослідники. 

А відтак, важливим на цьому етапі є процес нейтралізації плазмоцитоїдних дендритних клітин. В нормі ці імунні клітини реагують на віруси й інші загрози. Однак, ВІЛ вміє їх "відключати", що допомагає йому уникнути імунної атаки.


Перебіг хвороби зазвичай безсимптомний аж до пізніх стадій

 
ВІЛ – чим небезпечний?
Це – вірус імунодефіциту людини. ВІЛ вражає імунну систему, зокрема, Т-клітини або CD4-клітини, які ведуть боротьбу з інфекціями. У результаті чого імунна система людини з ВІЛ, при відсутності лікування, не в змозі боротися з хворобами та інфекціями. 

Дослідники перевірили, що буде, якщо підвищити концентрацію й активність плазмоцитоїдних дендритних клітин до і після зараження. Для цього вони ввели гризунам особливий білок – ліганд рецептора FLT3. Такі маніпуляції підвищили концентрацію потрібних клітин.

А число гризунів, у яких після введення вірусу, розвинувся ВІЛ – знизилось.

У тих мишей, які все ж заразилися, вірус проникав у кров пізніше, а його концентрація була набагато нижче заявленої.

Активація плазмоцитоїдних дендритних клітин дійсно допомагає імунній системі боротися з ВІЛ, резюмували вчені.

Правда, зазвичай момент передачі ВІЛ залишається непомітним, тому така методика людям підходить мало.

Позаяк, відкриття вказує на слабкі сторони хвороби, які можна використати при розробленні вакцин.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина ВІЛ
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