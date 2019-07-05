Знайшли взаємозв'язок між хворобою Альцгеймера та холестерином

1027 Читать новость на русском
Хвороба Альцгеймера пов'язана з холестерином
Хвороба Альцгеймера пов'язана з холестерином / pixabay.com

Вчені виявили зв'язок між високим рівнем ЛПНЩ ("поганого" холестерину) і ймовірністю отримати хвороба Альцгеймера до 65 років.

Точні причини розвитку цього захворювання досі не зрозумілі, але надлишок в крові "поганого" холестерину може бути одним з тригерів. За словами доктора Томаса Уінга, автора дослідження, якщо причинний зв'язок підтвердиться, буде потрібно переглядати клінічні нормативи.

Читайте також: Встановили фактор, який підвищує ризик старечого недоумства

Раніше вчені розглядали ймовірність, що підвищені рівні холестерину і ранні симптоми хвороби пов'язані на генетичному рівні. Наприклад, було виявлено, що підвищений ризик є у людей з мутацією в гені APOE, який якраз і підвищує рівень циркулюючого в крові холестерину.

Дослідники провели сканування певних областей геному з 2125 осіб, 654 з яких мали ранню стадію хвороби Альцгеймера, а решта складали контрольну групу. Вони також перевірили зразки крові у 267 учасників, щоб виміряти кількість ЛПНЩ.

Холестерин може бути фактором, який впливає на розвиток хвороби Альцгемера
Холестерин може бути фактором, який впливає на розвиток хвороби Альцгемера

Виявилося, що учасники з підвищеним ЛПНЩ з більшою ймовірністю мали ранню хвороба Альцгеймера – в порівнянні з тими, у кого був нижчим рівнем холестерину. Це виникало незалежно від того, чи мали вони мутацію в гені APOE.

Це означає, що підвищений холестерин може бути незалежним фактором ризику для захворювання.

При цьому дослідники не виявили зв'язок раннього Альцгеймера з рівнями "корисного" холестерину ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності), і тільки дуже слабкий зв'язок з рівнем тригліцеридів.

Дослідження також виявило новий можливий генетичний фактор ризику – варіант гена APOB. Він кодує білок, який бере участь у метаболізмі жирів.

Нині близько 10% всіх випадків хвороби Альцгеймера починаються до 65 років, але тільки невелика частина з них пов'язана з генетикою.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
сьогодні
9784
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина хвороба Альцгеймера Мозок
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
сьогодні 19:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
9784
Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
сьогодні 18:00 Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
Олександр Бевза 1248
Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
4 липня 13:00 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
7163
Гіркота у роті: чому виникає та що робити
3 липня 20:48 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Олександр Бевза 8124
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
2 липня 14:47 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
22838
Новини
Більше новин
Залиште відгук