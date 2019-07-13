Знайшли взаємозв'язок між солодкими напоями та виникненням раку

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Солодкі напої можуть викликати рак
Солодкі напої можуть викликати рак / pixabay.com

Французькі вчені вказали на зв'язок між пристрастю до солодких напоїв, таким як соки, енергетики, молочні коктейлі, та розвитком раку.

Наукові фахівці з Університету Сорбонна опублікували результати свого дослідження, яке вказує на небезпеку звички пити солодкі напої. Вчені протягом п'яти років спостерігали за станом здоров'я понад 100 тисяч осіб.

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В результаті дослідниками був зроблений висновок про те, що  для захисту від розвитку раку людина повинна стежити не тільки за тим, скільки солодкого він їсть, а й за тим, в якій кількості він споживає солодкі рідини. Серед учасників проекту протягом п'яти років було виявлено 22 випадки раку на 1000 осіб.

Виявилось, що регулярне вживання соків, енергетиків і молочних коктейлів збільшує ризик захворювання на рак на 18%.

Солодкі напої можуть викликати рак
Солодкі напої можуть викликати рак

В солодких напоях готового виробництва, крім дуже високої концентрації цукру (в склянці пакетованого соку міститься до 6 ложок), також присутні у великій кількості консерванти, які агресивно впливають на слизові оболонки, що сприяють розвитку гастриту і виразки шлунка.

Також в соках можуть бути різні стабілізатори, які руйнують мікрофлору і знижують імунітет, що й підвищує вразливість організму перед можливим раковим захворюванням.

Також часте вживання солодких напоїв в раціоні може бути пов'язано з підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, надмірної ваги, ожиріння і діабету.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Онкозахворювання
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