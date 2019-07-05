Знайшли взаємозв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів

Американські та британські вчені опитали 3400 студентів в США і з'ясували, як смартфони впливають на душевне здоров'я й інтимне життя респондентів.

Деякі спостереження не були неочікуваними: так, вчені виявили зв'язок між залежністю від смартфона і схильністю до тривожного розладу і депресії.

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Але з'ясувалося й інше: студенти, які мали двох або більше сексуальних партнерів за останній рік, було значно більше серед тих, хто постійно зависав в телефоні – 37,4% проти 27,2%. Ті ж, у кого було більше ніж шість сексуальних партнерів, користувалися смартфоном вдвічі більше однолітків.



Залежність від смартфона збільшує кількість сексуальних партнерів

Дослідники пов'язують цю тенденцію з додатками для побачень і соцмережами. Найактивніші користувачі смартфонів також часто називали себе імпульсивними.

Щоб визначити, наскільки учасники опитування залежні від смартфона, дослідники запропонували їм анкету з 156 питань. Серед них були такі:

Скаржаться ваші родичі й друзі, що ви постійно в телефоні?

Чи складно вам сконцентруватися на роботі чи навчанні через те, що постійно відволікаєтеся на смартфон?

Чи відчуваєте ви занепокоєння, коли телефон далеко?

Чи збільшилася час, який проводите онлайн?

Чи відчуваєте ви фізичні ознаки втоми від екрана?

Залежним від смартфона виявився кожен п'ятий опитаний, 64% з них – дівчата.

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