Знеболювальні для дітей: коли та скільки давати

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Знеболювання для дітей
Знеболювання для дітей / unsplash.com

Часто виникає ситуація, коли батьки в паніці від того, що дитина відчуває біль, плаче, ніщо не може її відволікти. Але нічого з цим не роблять.

Чомусь лише одиниці батьків на питання педіатра: "Що давали дитині для полегшення болю?", відповідають: нурофен або парацетамол. Найчастіше вони відповідають: нічого. Трохи рідше: "но-шпу". Ще рідше розповідають про всілякі альтернативні методи: масаж, ефірну олію, теплі компреси.

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Насправді, все доволі просто: у дитини щось дуже сильно болить – дайте ліки. Сучасна медицина це дозволяє. Але з якоїсь причини батьки забувають або не знають про те, що у жарознижувальних засобів є інший цінний ефект – знеболення.

Скільки знеболювальних можна дітям?

Якщо у дитини щось дуже сильно болить, дайте їй ібупрофен (ібуфен, нурофен) в дозі 10 мг / кг ваги (таку дозу можна давати до 3 разів на добу), або парацетамол (цефекон, панадол, еффералган) в дозі 15 мг / кг ваги (таку дозу можна давати до 4 разів на добу).

Давайте знеболювальне до тих пір, поки біль не почне зменшуватись і не стане терпимим, або не пройде зовсім. Але при цьому не забудьте показати дитину лікарю: можливо, їй потрібне лікування.

Дітям від болю можна давати ібупрофен та парацетамол
Дітям від болю можна давати ібупрофен та парацетамол

В яких випадках потрібно давати дитині знеболювальні

  1. Дитина обпеклася або травмувалася. Надайте невідкладну допомогу і дайте знеболювальне.
  2. У дитини ангіна або фарингіт і сильно болить горло. Полощіть, давайте антибіотик, якщо його призначив лікар, але не забувайте і про знеболювальне.
  3. Немовля з нежиттю вночі плаче. Дайте йому знеболювальне, швидше за все у нього "стріляє" у вусі.
  4. У дитини вчасно не вилікуваний карієс і вона плаче від зубного болю. Поки ви не дійшли до стоматолога – боріться з болем. 
  5. У дитини кишкова інфекція і мучать спазми в животі. Ібупрофен або парацетамол – вам на допомогу.

Коли не можна давати знеболювальні

Незрозумілий біль в животі. Спочатку потрібно показати дитину лікарю якнайшвидше (або хоча б зв'язатися з лікарем), і тільки тоді, коли виключена гостра хірургічна патологія, можна знеболювати.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Лікування Ліки
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