Знизить стрес: елемент, який варто поставити на робочий стіл

Робота іноді буває стресовою: збігають дедлайни, проблемні клієнти, вимогливе керівництво. Втім для кращої роботи, варто вміти керувати емоціями та не стресувати. До того ж, стрес має поганий вплив на здоров'я.

Як його мінімізувати на роботі, розповіли вчені з Японії. Як пише Study Finds, дослідники провели експеримент, аби перевірити, чи корисні живі рослини для співробітників, які працюють цілий день.

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Як проходив експеримент

В експерименті взяли участь 63 особи. Учасників попросили зробити трихвилинну перерву, коли вони відчують особливу втому.

Експеримент проводили з двома групами: у першій в офісі не було рослин, а у другій їх додали на робочі столи співробітників.



Кімнатні рослини допоможуть впоратись зі стресом/Фото:Unsplash

Результати

Виявилося, що у переважної більшості учасників після взаємодії з рослиною до кінця перерви пульс значно знизився, а це є ознакою ослаблення стресу.

Вчені кажуть, щоб заспокоїтися, достатньо просто бачити квітку. Для експерименту використовували різноманітні види рослин.

Втім, вчені відзначили, що цей фактор на ефективність не впливає.