Знайшли нові ліки для боротьби з супербактеріями
Дослідники зі Швеції виявили, що деякі імунні клітини можуть боротися зі штамом золотистого стафілокока до того, як він проникне в організм.
Золотистий стафілокок є одним з найчастіших збудників інфекцій. Спектр захворювань, які він може викликати, дуже широкий: від вугрової хвороби шкіри до пневмонії та остеомієліту. Золотистий стафілокок дуже важко піддається лікуванню.
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Ці бактерії живуть практично всюди, і не менше чверті всіх людей є її носіями. Проте не всі носії хворіють, і з часом людина взагалі може перестати бути носієм. Вчені дослідили, як організм людей справляється з цими супербактеріями.
Автори дослідження пересадили мишам ділянки людської шкіри, аби спостерігати за її реакцією. Така пересадка потрібна через те, що тканини різних живих істот на однакові стимули реагують по-різному.
Після інфікування ділянок шкіри мультирезистентними штамами золотистого стафілокока, їх починали атакувати нейтрофіли, після чого колонія мікроорганізмів гинула і, звісно, не розвивалася.
Нейтрофіли в процесі поглинання збудника
Шкіра – це неймовірно динамічне біологічне середовище, в якому імунні клітини та мікроби протистоять один одному, щоб підтримувати якусь рівновагу, складний світ. Порушення цієї рівноваги зазвичай призводить до поганих наслідків, і розуміння того, як цей процес працює на шкірі, може вплинути на те, як ми будемо запобігати та лікувати шкірні інфекції в майбутньому,
– розповів автор роботи Кейра Мелікан, старший науковий співробітник відділу нейронаук Каролінського інституту.
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