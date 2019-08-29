Хто така Зоряна Черненко: біографія ймовірної очільниці МОЗ

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Зоряна Черненко: біографія і що відомо про міністра МОЗ України
Біографія Зоряни Черненко / фото з соцмереж

Відомо, що президент Володимир Зеленський проводив зі Зоряною Черненко перемовини про можливе очолення Міністерства охорони здоров'я.

Різні джерела підтверджують цю інформацію і вірогідно Черненко стане керівником МОЗ.

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Біографія Зоряни Черненко

Зоряна Степанівна Черненко навчалася в Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. Є доцентом, викладає у Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права". Крім того, вона є заступником декану Факультету правничих наук.

Зоряна Черненко викладає в Києво-Могилянській академії
Зоряна Черненко викладає в Києво-Могилянській академії
 

Зоряна Черненко є експерткою в "Реанімаційному пакеті реформ" з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

Голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.

Сім'я Черненко 

Відомо, що вона є колишньою дружиною нардепа (вони в розлученні вже два роки – ред.) VIIІ скликання Верховної Ради від БПП і екс-глави правління Комітету виборців України Олександра Черненка, який хотів заборонити показ серіалу "Слуга народу" перед виборами. Має двох дітей – Ярину та Маркіяна.

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Теги: Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Здоров'я Новини Здоров'я Призначення Зеленського Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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