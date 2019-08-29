Хто така Зоряна Скалецька: біографія нової очільниці МОЗ

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Зоряна Скалецька: біографія і що відомо про міністра МОЗ України
Біографія Зоряни Скалецької / фото з соцмереж

У четвер Верховна Рада обрала новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, крісло Уляни Супрун у міністерстві охорони здоров'я зайняла Зоряна Скалецька (у шлюбі – Черненко).

Біографія Зоряни Черненко

Зоряна Степанівна Черненко навчалася в Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. Є доцентом, викладає у Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права". Крім того, вона є заступником декану Факультету правничих наук.

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Зоряна Черненко викладає в Києво-Могилянській академії
Зоряна Скалецька викладає в Києво-Могилянській академії

У 2011-2012 рр. очолювала Громадську організацію "Українська ліга розвитку паліативної та госпісної допомоги".

Зоряна Скалецька є експерткою в "Реанімаційному пакеті реформ" з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

Голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.

Сім'я Скалецької

Відомо, що вона є колишньою дружиною нардепа (вони розлученні вже два роки – "24") VIIІ скликання Верховної Ради від БПП і екс-глави правління Комітету виборців України Олександра Черненка, який хотів заборонити показ серіалу "Слуга народу" перед виборами. Має двох дітей – Ярину та Маркіяна.

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Теги: Кабінет Міністрів України Публікації Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Новини Здоров'я Призначення Зеленського Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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