Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ

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Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ
Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ / Фото з вільних джерел

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька дала першу пресконференцію, на якій вона назвала найбільш пріоритетні завдання відомства.

Зоряна Скалецька обіймає посаду міністра з 29 серпня.

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Чим буде займатися МОЗ у найближчий час

1. Епідемії. Необхідно розробити порядок реагування на інфекційні спалахи.

2. Вакцини. Зоряна Скалецька зазначає: дуже добре пропрацював попередній склад та уряд, було закуплено вакцини згідно з Календарем щеплень. Новий склад МОЗ буде займатися питанням забезпечення вакцин для дорослих.

3. Первинка. Все населення має можливість доступу до лікаря першочергової ланки, а не 28 мільйонів. Нацслужба здоров'я вже проводить обрахунки.

Зарплата лікарів. За словами міністерки, при тій самій завантаженості по деклараціях в одних закладах зарплата лікарів висока, а в інших – низька.

 
Зоряна Скалецька
“Ми маємо захистити наших лікарів шляхом встановлення певного відсотку в межах тарифу”.

Вона зазначила, що найбільша цінність – це цінність життя людини і його збереження. І ніхто більше в уряді та державі не займається збереженням життя, як МОЗ.

Інші завдання МОЗ

1. Зростання тривалості життя.

2. Зростання народжуваності. За останні 5 років рівень народжуваності скоротився на 40%.

3. Здорове дитинство.

4. Інклюзивність.

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Теги: Здоров'я Медицина Зоряна Скалецька Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
Джерело: Здоров'я 24
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