Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ
Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька дала першу пресконференцію, на якій вона назвала найбільш пріоритетні завдання відомства.
Зоряна Скалецька обіймає посаду міністра з 29 серпня.
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Чим буде займатися МОЗ у найближчий час
1. Епідемії. Необхідно розробити порядок реагування на інфекційні спалахи.
2. Вакцини. Зоряна Скалецька зазначає: дуже добре пропрацював попередній склад та уряд, було закуплено вакцини згідно з Календарем щеплень. Новий склад МОЗ буде займатися питанням забезпечення вакцин для дорослих.
3. Первинка. Все населення має можливість доступу до лікаря першочергової ланки, а не 28 мільйонів. Нацслужба здоров'я вже проводить обрахунки.
Зарплата лікарів. За словами міністерки, при тій самій завантаженості по деклараціях в одних закладах зарплата лікарів висока, а в інших – низька.
Вона зазначила, що найбільша цінність – це цінність життя людини і його збереження. І ніхто більше в уряді та державі не займається збереженням життя, як МОЗ.
Інші завдання МОЗ
1. Зростання тривалості життя.
2. Зростання народжуваності. За останні 5 років рівень народжуваності скоротився на 40%.
3. Здорове дитинство.
4. Інклюзивність.
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