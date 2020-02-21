Зоряна Скалецька розповіла, як пройшов перший день в ізоляції, і показала свою кімнату: відео

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в обсервації разом з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, розповіла, як пройшов її перший день у Нових Санжарах.

Зоряна Скалецька записала два ролики та опублікувала їх на своїй сторінці в фейсбуці. У першому відео міністерка охорони здоров'я повідомила, що виконувала свої обов'язки у телефонному режимі.

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"Перший день пройшов переважно у телефоні, у вирішенні більшості питань, що пов'язані з організацією роботи екіпажу літака і перевіркою готовності закладів охорони здоров'я Полтави приймати у разі необхідності осіб в інфекційні бокси. Досить інтенсивний день, але управління більшості питань відбувалося у телефоні", – сказала вона.

На другому відео Скалецька показала свою кімнату у медичному центрі "Нові Санжари".

"А це моя кімната і мої коробки з документами", – додала у підписі голова МОЗ.

Додамо, що вчора, 20 лютого, Зоряна Скалецька заявила про свій намір бути разом з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями під час 14-денної обсервації.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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