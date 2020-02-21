Зоряна Скалецька розповіла, як пройшов перший день в ізоляції, і показала свою кімнату: відео
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в обсервації разом з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, розповіла, як пройшов її перший день у Нових Санжарах.
Зоряна Скалецька записала два ролики та опублікувала їх на своїй сторінці в фейсбуці. У першому відео міністерка охорони здоров'я повідомила, що виконувала свої обов'язки у телефонному режимі.
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"Перший день пройшов переважно у телефоні, у вирішенні більшості питань, що пов'язані з організацією роботи екіпажу літака і перевіркою готовності закладів охорони здоров'я Полтави приймати у разі необхідності осіб в інфекційні бокси. Досить інтенсивний день, але управління більшості питань відбувалося у телефоні", – сказала вона.
На другому відео Скалецька показала свою кімнату у медичному центрі "Нові Санжари".
"А це моя кімната і мої коробки з документами", – додала у підписі голова МОЗ.
Додамо, що вчора, 20 лютого, Зоряна Скалецька заявила про свій намір бути разом з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями під час 14-денної обсервації.
Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу
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