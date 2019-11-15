Скалецька пообіцяла, що медпрацівникам заборгували зарплату востаннє

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Засідання Верховної Ради України
Засідання Верховної Ради України / Голос

В деяких регіонах України в закладах охорони здоров'я відбулася заборгованість по зарплаті. Очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що ця проблема виникає кожного року. Вона пообіцяла, що ситуація, яка відбувається нині – востаннє.

Вже близько двох місяців медпрацівники очікують на заробітну плату,. Аби нагадати про себе, у місті Дубно Рівненської області медпрацівники вийшла на страйк та перекрили трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

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Зоряна Скалецька заявила, що сьогодні на засіданні уряд повинен проголосувати за те, аби виділити 700 мільйонів гривень для погашення заборгованості, а до кінця року планують знайти ще 300 мільйонів.

 
Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ

"До кінця року ми ще плануємо знайти кошти, аби дофінансувати та покрити усі потреби, які виникли в регіонах".

Міністерка додала, що місцева влада також повинна займатись дофінансовуванням закладів охорони здоров'я. 

Під час засідання Верховної Ради вона закликала усіх депутатів мажоритарників співпрацювати в регіонах з місцевою владою та нагадувати їм про це. 

За словами очільниці МОЗ, така проблема виникає востаннє, адже з 1 квітня всі заклади охорони здоров'я здійснюватимуть свою діяльність на інших законних підставах, а заборгованість повністю буде ліквідована. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Бюджет Верховна Рада Зоряна Скалецька Міністерство охорони здоров’я
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