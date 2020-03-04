Скалецьку звільнили з посади міністерки охорони здоров'я: реакція ексочільниці

Верховна Рада звільнила Зоряну Скалецьку з посади міністра охорони здоров'я.

Скалецька вже відреагувала на звільнення та зазначила, що для неї головним питанням є не посада, а продовження медичної реформи в Україні.

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Чому звільнили Скалецьку з посади міністерки охорони здоров'я

Міністерку звільнили у контексті відставки уряду Олексія Гончарука. Володимир Зеленський під час засідання уряду заявив, про неготовність України до старту другого етапу медичної реформи та неспроможність команди МОЗ продовжувати роботу.

Відтак, подякував їй за роботу, зокрема, за сміливість поїхати до людей у Нові Санжари в обсервацію, але зазначив, що така сміливість не може бути одноразовою акцією, а потребує постійності.

Реакція Скалецької

Пані Зоряна наголосила, що посада не є її пріоритетом, головне для неї це продовження медичної реформи.

Зоряна Скалецька “ Тому для мене надзвичайно важливо, щоб на цю посаду була призначена людина, яка відстоюватиме продовження зміни в нашій системі. Адже ця реформа є неминучою та вкрай необхідною як елемент національної безпеки, як гарантія збереження здоров’я українців ”.

Також екс-очільниця МОЗ зазначила, що безболісних реформ не буває, так само як і реформ, які дають миттєвий результат. Тому, Україна мусить пройти цей шлях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити медичну галузь, як таку, та наших професіоналів.

Для того, щоб провести фундаментальні зміни в системі охорони здоров’я, потрібно більше часу, ніж пів року. Відтак, побажала, аби її наступнику дали більше часу, аніж їй.

Також пані Зоряна вказала, що за 6 місяців роботи в непростих умовах її команді вдалося підготувати лікарні та провести перший етап контрактування лікарень для надання медичної допомоги.

Скалецька подякула Президенту та команді за спільну роботу.

Зоряна Скалецька “ Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за можливість служити своїй країні на цій посаді та за добрі слова, сказані сьогодні з трибуни Верховної Ради. Бажаю своїм колегам та наступнику наснаги на посаді голови Міністерства охорони здоров’я ”.

"Щиро дякую своїй команді. Моїм заступникам Андрію Семиволосу, Віктору Ляшку, Дмитру Ковалю, Дмитру Луферу, Ірині Шевченко, Інні Солодкій, а також всім працівникам Міністерства охорони здоров'я, які жили проблемами української медицини і віддавали весь свій досвід та сили для того, щоб рухати реформу вперед", – додала ексочільниця.

Та пообіцяла, що в будь-якому статусі залишаюся адвокатом медичної реформи.

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