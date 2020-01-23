Зробили прорив у створенні вакцини проти грипу

Науковці створять першу вакцину проти грипу в формі таблеток. Дослідження показали, що на третину менше людей хворіють після отримання цих пігулок, у порівнянні з ін'єкціями.

В цілому, таблетка від грипу забезпечувала захист від хвороби на 36% краще, що є дуже непоганим показником, пише Dailly mail.

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Нагадаємо, що більшість вакцин від грипу не ефективні на 100% через те, що їх створюють на основі минулих штамів вірусу. А грип постійно мутує, і до моменту виходу вакцини може з'явитися новий штам.

Для чого це потрібно?

Дослідники зі Стенфордського університету підкреслюють, що виробництво щеплень від грипу в формі таблеток є дешевшим і швидшим для виробників. Ці таблетки будуть набагато приємнішими для дітей, які бояться уколів, а також для жителів країн, що розвиваються.



Пігулки можуть спростити вакцинацію дітей / unsplash.com

Як проходило дослідження?

В ході дослідження вчені залучили 179 добровольців у віці від 18 до 49 років. Довільно їх розділили на три групи. У першій отримували таблетки, в другій проводили уколи проти грипу, а в третій учасникам давали плацебо.

Саме в першій групі результативність виявилося максимальними. Так сліди вірусу були виявлені тільки у 29% учасників. У другій групі грип вразив 35%, а в третій – 48% осіб. При цьому в групі на таблетках сам ризик захворюваності на грип зменшився на 39%, в порівнянні з 27% в групі на уколах.

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