Зробили прорив в досліджені хвороби, якою хворів Стівен Хокінг

У справі розробки нових методів лікування бічного аміотрофічного склерозу здійснили справжній прорив. Вчені визначили клітини, які провокують цей розлад, що вбиває більшість своїх жертв за лічені роки.

Лікування бокового аміотрофічного склерозу (БАС) стало реальнішим після того, як вчені виявили клітини, які призводять до цього захворювання, пише The Daily Mail.

Також на тему: Натхненник Ice Bucket Challenge помер від хвороби, з якою боровся челендж

Що це за хвороба?

БАС порушує передачу сигналів через клітини рухових нейронів (мотонейронів) в мозку і хребті, що приводить людину до втрати контролю над власним тілом. Рухові нейрони важливі для м'язової активності, а коли вони пошкоджуються і розщеплюються, то у людини зникає можливість рухатися і навіть говорити.

Бічний аміотрофічний склероз – що це? Це невиліковне рідкісне нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке уражає моторну систему.

І ось тепер дослідники виявили, що ще один різновид клітин мозку, які вважали абсолютно нешкідливими. Виявилось, що відіграють важливу роль у розвитку хвороби.

Дослідники з Університету Сент-Ендрюс вважають, що у звичайних умовах гліальні клітини підтримують нейрони в мозку і хребті. Вони перевірили різні комбінації гліальних клітин і рухових нейронів, вирощених в лабораторії.

Висновки вчених

Було встановлено, що гліальні клітини від пацієнтів з БАС не дають руховим нейронам здорової людини передавати електричні сигнали, необхідні для контролю м'язів.

Вчені сподіваються, що ця нова інформація буде покладена в основу розробки препаратів для лікування бічного аміотрофічного склерозу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.