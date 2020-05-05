Зросла кількість хворих на COVID-19, які не мають симптомів: чим це небезпечно

В Україні зросла кількість випадків безсимптомного перебігу коронавірусу в інфікованих людей. Це підвищує загрозу поширення вірусу, тож важливо і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Про збільшення випадків перебігу безсимптомного коронавірусу серед українців повідомив глава МОЗ Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента.

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Така тенденція перебігу хвороби збільшує ризики поширення СOVID-19 в Україні. Тому Міністерство охорони здоров'я закликає людей і надалі дотримуватися обмежувальних заходів.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні?

Прем'єр Денис Шмигаль відзначив, що 4 травня в Україні зафіксували рекордно низький відсоток людей, які захворіли на СOVID-19, відносно загальної кількості активних хворих – 3,5%. Також за минулу добу зафіксували ще один рекорд – одужали 265 пацієнтів, а заразилися коронавірусом 336 осіб.

Президент Зеленський відзначив, що така тенденція є особливо позитивною і Україні вдалося уникнути страшних сценаріїв поширення коронавірусу.

Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину,

– сказав глава держави.

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Де фіксують найбільше нових випадків зараження?

МОЗ зафіксувало серйозний спалах коронавірусу на Одещині, яка знову стала однією з областей-лідерів за кількістю нових інфікованих. Станом на 5 травня там виявили 469 випадків COVID-19, 42 з яких за останню добу.

Окрім того, у лідерах серед збільшення кількості заражених залишається Чернівецька область (+61 випадок) та Київ (+48 випадків).

Що кажуть у МОЗ про проблеми з прийомом дітей в "Охматдит"?

В Україні у час карантину виникла проблема, коли дітей не приймали до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Максим Степанов розповів, що МОЗ вже розробило алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за 3 дні до виїзду.

Чому виник скандал з "Охматдитом" та Інститутом раку? 4 травня стало відомо, що в Національному інституті раку та "Охматдиті" родинам онкохворих дітей відмовляють в госпіталізації без результатів тесту на COVID-19. Тож онкопацієнти змушені за свій кошт проходити ПЛР-тестування, вартість якого в Україні складає близько 2,2 – 2,5 тисячі гривень на одну людину.



У МОЗ пообіцяли вияснити ситуацію і пояснили, що ПЛР-тестування дійсно наразі є обов'язковою умовою при госпіталізації. Втім, тестування забезпечує держава, а відтак ні онкохворі, ні інші пацієнти не повинні самостійно оплачувати ПЛР-тест, для цього вони повинні отримати направлення в лікаря.