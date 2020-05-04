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Зведення МОЗ: в Україні підтвердили понад 12 тисяч випадків коронавірусної хвороби

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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / pixabay.com

В Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу. За останню добу вдалося встановити ще 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.

Одужали від коронавірусу 1619 українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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На амбулаторному лікуванні перебуває 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Важкий перебіг захворювання та підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Через ускладнення COVID-19 померли 303 людини, з них 18 медпрацівників. 

COVID-19 по областях України станом на 4 травня:

  • Вінницька область — 436 (146 одужали);
  • Волинська область — 340 (64 одужали);
  • Дніпропетровська область — 460 (64 одужали);
  • Донецька область — 81 (12 одужали);
  • Житомирська область — 430 (23 одужали);
  • Закарпатська область — 531 (61 одужав);
  • Запорізька область — 285 (79 одужали);
  • Івано-Франківська область — 984 (86 одужали);
  • м. Київ — 1 535 (80 одужали);
  • Київська область — 853 (83 одужали);
  • Кіровоградська область — 401 (121 одужав);
  • Львівська область — 506 (95 одужали);
  • Луганська область — 37 (7 одужали);
  • Миколаївська область — 161 (6 одужали);
  • Одеська область — 427 (17 одужали);
  • Полтавська область — 227 (26 одужали);
  • Рівненська область — 750 (78 одужали);
  • Сумська область — 112 (62 одужали);
  • Тернопільська область — 896 (159 одужали);
  • Харківська область — 361 (36 одужали);
  • Херсонська область — 139 (52 одужали);
  • Хмельницька область — 116 (27 одужали);
  • Черкаська область — 312 (64 одужали);
  • Чернівецька область — 1887 (159 одужали);
  • Чернігівська область — 64 (6 одужали).

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування
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