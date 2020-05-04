Зведення МОЗ: в Україні підтвердили понад 12 тисяч випадків коронавірусної хвороби
В Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу. За останню добу вдалося встановити ще 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.
Одужали від коронавірусу 1619 українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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На амбулаторному лікуванні перебуває 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Важкий перебіг захворювання та підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Через ускладнення COVID-19 померли 303 людини, з них 18 медпрацівників.
COVID-19 по областях України станом на 4 травня:
- Вінницька область — 436 (146 одужали);
- Волинська область — 340 (64 одужали);
- Дніпропетровська область — 460 (64 одужали);
- Донецька область — 81 (12 одужали);
- Житомирська область — 430 (23 одужали);
- Закарпатська область — 531 (61 одужав);
- Запорізька область — 285 (79 одужали);
- Івано-Франківська область — 984 (86 одужали);
- м. Київ — 1 535 (80 одужали);
- Київська область — 853 (83 одужали);
- Кіровоградська область — 401 (121 одужав);
- Львівська область — 506 (95 одужали);
- Луганська область — 37 (7 одужали);
- Миколаївська область — 161 (6 одужали);
- Одеська область — 427 (17 одужали);
- Полтавська область — 227 (26 одужали);
- Рівненська область — 750 (78 одужали);
- Сумська область — 112 (62 одужали);
- Тернопільська область — 896 (159 одужали);
- Харківська область — 361 (36 одужали);
- Херсонська область — 139 (52 одужали);
- Хмельницька область — 116 (27 одужали);
- Черкаська область — 312 (64 одужали);
- Чернівецька область — 1887 (159 одужали);
- Чернігівська область — 64 (6 одужали).
Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.
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