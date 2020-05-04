Зведення МОЗ: в Україні підтвердили понад 12 тисяч випадків коронавірусної хвороби

В Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу. За останню добу вдалося встановити ще 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.

Одужали від коронавірусу 1619 українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Читайте також: Якщо в Україні скасують карантин, померти можуть 120 – 140 тисяч українців, – експерти

На амбулаторному лікуванні перебуває 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Важкий перебіг захворювання та підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Через ускладнення COVID-19 померли 303 людини, з них 18 медпрацівників.

COVID-19 по областях України станом на 4 травня:

Вінницька область — 436 (146 одужали);

Волинська область — 340 (64 одужали);

Дніпропетровська область — 460 (64 одужали);

Донецька область — 81 (12 одужали);

Житомирська область — 430 (23 одужали);

Закарпатська область — 531 (61 одужав);

Запорізька область — 285 (79 одужали);

Івано-Франківська область — 984 (86 одужали);

м. Київ — 1 535 (80 одужали);

Київська область — 853 (83 одужали);

Кіровоградська область — 401 (121 одужав);

Львівська область — 506 (95 одужали);

Луганська область — 37 (7 одужали);

Миколаївська область — 161 (6 одужали);

Одеська область — 427 (17 одужали);

Полтавська область — 227 (26 одужали);

Рівненська область — 750 (78 одужали);

Сумська область — 112 (62 одужали);

Тернопільська область — 896 (159 одужали);

Харківська область — 361 (36 одужали);

Херсонська область — 139 (52 одужали);

Хмельницька область — 116 (27 одужали);

Черкаська область — 312 (64 одужали);

Чернівецька область — 1887 (159 одужали);

Чернігівська область — 64 (6 одужали).

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.