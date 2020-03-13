Звичайний рейс, без паніки, – пасажир літака рейсу Мілан – Київ

Паніки на борту літака МАУ, який летів з Мілана до Києва, не було. Приблизно 90% пасажирів не були в масках. А блогер Антона Гура, який вів відеотрансляцію, летів у бізнес-класі та не стояв у черзі на літак.

Свою версію подій розповів Олег – один з пасажирів літака рейсу Мілан – Київ, повідомляє ТСН.

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За його словами, в аеропорту Мілана не було нічого незвичайного, а приблизно 90% пасажирів не були в масках. Чоловік запевняє, що блогер Антон Гура, який вів трансляцію з літака, сидів у бізнес-класі. Його також не було у черзі на літак.

Пасажир літака спростував слова Гури про те, що італійці поставили усім пасажирам штамп про виліт з Мілана з буквою "Є", яка означає перебування у зоні ризику. "Нам поставили звичайний штамп", – каже Олег.

Чоловік розповів, що перед входом до літака стюардеси роздали всім маски та попросили не знімати їх до приземлення. На борту, окрім українців, було багато єгиптян, турків та кілька молдован.

Все спокійно. Звичайний рейс. Жодної паніки не було. Стюардеси кілька разів ходили, пропонували усім воду, їжу. Ніхто не бігав, наче щось сталося,

– додав Олег.

Після приземлення літака в аеропорту Борисполя пасажирів з лайнера не випускали, всі чекали на лікарів. Медики перевірили температуру кожного з пасажирів. Ніхто не скаржився на проблеми зі здоров’ям, не просив ліків. "Але звідки терафлю (блогер розповідав, що іноземці з симптомами ГРВІ просили його у стюардес – 24 канал) у наших бортпровідниць?", – зазначив пасажир.

Він спростував також слова Гури про порожні вулиці Мілана, про військових у місті. "Але нічого цього немає. Я тиждень перебував на озері Гарда. Я на автомобілі їздив до Верони, вилітав з Мілану", – додав українець. Та пояснив, що блокпостів на дорогах не було, як і військових та поліцейських.

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Що сталося на борту літака: версія Гури

Блогер вів трансляцію з борту літака. Він запевняв, що у лайнері перебували приблизно 190 людей. За його словами, частина пасажирів мали симптоми коронавірусу. "Просили терафлю, збивали температуру", – зазначав чоловік.

Він додав, що при посадці нікому не проводили скринінг. Однак у багатьох пасажирів були червоні очі й сильне потовиділення.

Що заявив Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України повідомив, що у трьох пасажирів не підтвердили коронавірусу.

Як відреагували на таку заяву в МАУ

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що літак пройде всю необхідну санітарну обробку, лише після цього його допустять до рейсів. Екіпаж літака відпочиватиме відповідно до інструкцій.

Коронавірус в Україні: головне

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