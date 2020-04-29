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Звичка сидіти в телефоні під час спілкування з людьми – ознака депресії

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Відволікання на смартфон під час розмови
Відволікання на смартфон під час розмови / Unsplash

Психологи вивчили побічні ефекти "фабінгу" – звички дивитися в смартфон в присутності співрозмовника. За їхніми словами, це може бути ознакою депресії.

Ви займаєтеся фабінгом, якщо в розмові з ким-небудь час від часу відволікаєтеся на смартфон: гортаєте стрічку соцмереж, перевіряєте робочі чати і пошту, пише Psychological Reports

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Іноді любителі так робити ще додають: "ти продовжуй, я слухаю".

Я помітив, що деяких клієнтів тягне заглядати в смартфон під час психотерапевтичної сесії,
– розповів співавтор дослідження, соціальний психолог Наїф Ергун з Університету Мардіна Артуклу в Туреччині.

Як проходило дослідження фабінгу?

Щоб вивчити причини та наслідки фабінгу, психологи запросили взяти участь в дослідженні дві групи добровольців. Учасникам першої групи, до якої увійшли 576 добровольців від 18 до 76 років, довелося зізнатися у власній звичці без кінця перевіряти гаджети.

Відволікання під час розмови на смартфон псує стосунки
Відволікання під час розмови на смартфон псує стосунки / unsplash.com

Учасники другої групи, 510 волонтерів від 18 до 58 років, розповіли про співрозмовників, які іноді їх ігнорують.

Висновки вчених

З'ясувалося, що фабінг не тільки створює напружену ситуацію між людьми, а й може вказувати на депресію, тривожність, низьку самооцінку і неприязне ставлення до співрозмовника.

Як не дивно, фабінг не корелював з самотністю. Вчені пояснюють це тим, що активні користувачі соцмереж часто не бачать різниці між віртуальним і реальним спілкуванням.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Здоров'я Ґаджети Смартфони Техно Депресія Психологія Новини Здоров'я
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