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Як побороти звичку торкатися обличчя руками: чому це небезпечно у часи епідемії коронавірусу

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Як відучитися себе торкатися обличчя і у чому небезпека / Unsplash

Через спалах нового виду коронавірусу медики рекомендують часто і ретельно мити руки, а також не торкатися обличчя, адже у такий спосіб легко підхопити інфекцію. Часто такий дотик є звичкою – розтирання очей, носа чи рота, яку заради власної безпеки краще зламати.

При критичних захворюваннях один необережний дотик від немитого пальця може почати процес руйнування легенів, нирок і, в гіршому випадку, спровокувати септичний шок, унеможливити дихання тощо. Про це пише Los Angeles Times. 

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Знаючи цю інформацію, інколи важко перестати торкатися наших облич. Найчастіше це буває спонтанно і людина цього не усвідомлює. В одному дослідженні йшлося про студентів-медиків, які торкалися обличчя в середньому 23 рази на годину.

Дотик до обличчя пов'язаний із відчуттям незадоволення

Згідно з дослідницькою статтею, опублікованою в журналі PLoS One, дотик до обличчя насправді може бути пов’язаний з негативними почуттями, коли нам не вдалося досягти мети чи не задоволені.

У такий спосіб дотик до обличчя може допомогти боротися з тривогою і дискомфортом, може заспокоїти.

Ми можемо подумати, що ми хочемо торкнутися обличчя через відчуття свербежу, але дослідження показують, що ми насправді робимо це, бо нам неприємно чи ми є незадоволеними,
– йдеться у дослідженні.


Звичка торкатися обличчя немитими руками є небезпечною / Unsplash

Вірус на предметах побуту

На жаль, речі, яких ми торкаємося, також можуть бути брудними і заразними. До прикладу, смартфони. В одному дослідженні колонії бактерій були виявлені на переважній більшості мобільних телефонів медичних працівників (93%) і на смартфонах у звичайних людей (58%).

Є чимало переконливих фактів, які доводять те, наскільки легко вірусу потрапити через торкання обличчя.

Прикладом є вірус грипу, який зберігається на твердих поверхнях у лікарняних кабінетах хворих на грип. Вірус був знайдений на комп'ютерній миші, поруч з ліжком, стіні, дивані та одязі. В одному випадку вірус вижив на поверхні навіть після прибирання приміщення та провітрювання протягом 72 годин до його тестування.

Віруси також поширені в дитячих центрах. Вони можуть бути присутні на всіх предметах користування, навіть на іграшках.

Маски не роблять дотики до обличчя безпечними

Хірургічні маски не закривають очей. Відтак людина може потерти очі і перенести у такий спосіб віруси з брудних рук.

Що робити, щоб припинити торкатися обличчя?

  • Зламати цю звичку буде непросто, адже така поведінка вимагає надзвичайного самоконтролю. Почніть нагадувати собі про те, що не треба рухати своє обличчя немитими руками. 
  • Якщо ви дуже хочете це зробити – складіть руки і зробіть щось інше з ними. 
  • У випадку, якщо з’явився свербіж – спробуйте проігнорувати це. Якщо це таки турбує – вимийте руки, порухайте обличчя, а потім знову вимийте руки. 
  • Мийте руки для знищення мікробів, або використовуйте засоби для дезінфікування рук, що містять щонайменше 60% спирту.
  • Витирайте телефон та поверхні, з якими ви працюєте. Для цього потрібні очищувальні серветки. 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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