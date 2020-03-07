Як побороти звичку торкатися обличчя руками: чому це небезпечно у часи епідемії коронавірусу

Через спалах нового виду коронавірусу медики рекомендують часто і ретельно мити руки, а також не торкатися обличчя, адже у такий спосіб легко підхопити інфекцію. Часто такий дотик є звичкою – розтирання очей, носа чи рота, яку заради власної безпеки краще зламати.

При критичних захворюваннях один необережний дотик від немитого пальця може почати процес руйнування легенів, нирок і, в гіршому випадку, спровокувати септичний шок, унеможливити дихання тощо. Про це пише Los Angeles Times.

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Знаючи цю інформацію, інколи важко перестати торкатися наших облич. Найчастіше це буває спонтанно і людина цього не усвідомлює. В одному дослідженні йшлося про студентів-медиків, які торкалися обличчя в середньому 23 рази на годину.

Дотик до обличчя пов'язаний із відчуттям незадоволення

Згідно з дослідницькою статтею, опублікованою в журналі PLoS One, дотик до обличчя насправді може бути пов’язаний з негативними почуттями, коли нам не вдалося досягти мети чи не задоволені.

У такий спосіб дотик до обличчя може допомогти боротися з тривогою і дискомфортом, може заспокоїти.

Ми можемо подумати, що ми хочемо торкнутися обличчя через відчуття свербежу, але дослідження показують, що ми насправді робимо це, бо нам неприємно чи ми є незадоволеними,

– йдеться у дослідженні.



Звичка торкатися обличчя немитими руками є небезпечною / Unsplash

Вірус на предметах побуту

На жаль, речі, яких ми торкаємося, також можуть бути брудними і заразними. До прикладу, смартфони. В одному дослідженні колонії бактерій були виявлені на переважній більшості мобільних телефонів медичних працівників (93%) і на смартфонах у звичайних людей (58%).

Є чимало переконливих фактів, які доводять те, наскільки легко вірусу потрапити через торкання обличчя.

Прикладом є вірус грипу, який зберігається на твердих поверхнях у лікарняних кабінетах хворих на грип. Вірус був знайдений на комп'ютерній миші, поруч з ліжком, стіні, дивані та одязі. В одному випадку вірус вижив на поверхні навіть після прибирання приміщення та провітрювання протягом 72 годин до його тестування.

Віруси також поширені в дитячих центрах. Вони можуть бути присутні на всіх предметах користування, навіть на іграшках.

Маски не роблять дотики до обличчя безпечними

Хірургічні маски не закривають очей. Відтак людина може потерти очі і перенести у такий спосіб віруси з брудних рук.

Що робити, щоб припинити торкатися обличчя?

Зламати цю звичку буде непросто, адже така поведінка вимагає надзвичайного самоконтролю. Почніть нагадувати собі про те, що не треба рухати своє обличчя немитими руками.

собі про те, що не треба рухати своє обличчя немитими руками. Якщо ви дуже хочете це зробити – складіть руки і зробіть щось інше з ними.

У випадку, якщо з’явився свербіж – спробуйте проігнорувати це. Якщо це таки турбує – вимийте руки, порухайте обличчя, а потім знову вимийте руки.

це. Якщо це таки турбує – вимийте руки, порухайте обличчя, а потім знову вимийте руки. Мийте руки для знищення мікробів, або використовуйте засоби для дезінфікування рук, що містять щонайменше 60% спирту.

Витирайте телефон та поверхні, з якими ви працюєте. Для цього потрібні очищувальні серветки.

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