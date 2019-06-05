Звідки у Супрун прізвисько "Доктор Смерть"

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала своє прізвисько "Доктор Смерть" через незадоволення опонентів своєю діяльність.

Одіозне прізвисько прив’язали до Уляни Супрун певні політики та чиновники, пише UAPortal.

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Вони не поділяють її підхід до реформ та медицини в Україні загалом. Ці люди намагаються зачепитися за найменший негативний прояв, а також смерть українців, щоб потім це прив’язати до медичної реформи.

Прізвисько широко використовують проти Уляни Супрун як інструмент чорного піару. При цьому, такі методи застосовують не лише політики, а й лікарі, які не поділяють запалу змінювати українську медицину.

Називає Уляну Супрун "Доктор Смерть" і блогер Олександр Дубінський. В одному з випусків він зазначив, що в. о. міністра охорони здоров'я цілеспрямовано знищує швидку допомогу, що вона працює на американську розвідку, а її активність у соцмережах – "фейкові акаунти". Він також відомий піаром на користь чинного президента України Володимира Зеленського.

Активно поширюють та використовують прізвисько "Доктор Смерть" російські пропагандисти.



Прізвисько "Доктор Смерть" часто використовують російські пропагандисти

Президент Володимир Зеленський натякнув на те, що він неоднозначно ставиться до Уляни Супрун.

Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї відносяться. Ви ж знаєте, як її називають? Ну, Слава Богу, у моєї сім'ї інший лікар,

– зазначив Зеленський.

На що Супрун відповіла, що такі слова є для неї образливими та досить непрофесійними. Вона також висловила надію, що глава держави не робитиме висновків до зустрічі та не називатиме її образливими іменами.

Уляна Супрун “Думаю, що він, можливо, через те, що так пожартував, йому стало неприємно – і він так нервово посміявся. Побачимо, як буде”.

Що говорять про Супрун у Зеленського? Ідеолог команди Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що глава держави не розглядатиме як керівника Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун. Пояснив Стефанчук це тим, що наявний рівень медичного забезпечення в Україні – не той результат реформи, якого очікували. Хоча, за його словами, певні зрушення є.

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